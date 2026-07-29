معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الگوهای پیش‌یابی موجود اظهار داشت: با عبور امواج شرقی از منطقه، بارش‌های رگباری از دوشنبه هفته آینده در سطح استان آغاز می‌شود و به‌صورت متناوب تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد کشاورزان با توجه به احتمال وقوع این بارش‌ها، برای کاهش آسیب‌های احتمالی به مزارع و باغات، تسریع در برداشت محصولات را در اولویت قرار دهند.

نوروزی همچنین از افزایش سرعت وزش باد، خیزش گردوخاک محلی و انتقال گردوغبار به برخی مناطق استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: این شرایط می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا در نقاطی از استان شود.

وی افزود: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس مانند بیماران تنفسی، کودکان و سالمندان در روزهای آلوده از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان و باغداران نیز با اتخاذ تدابیر لازم، از آسیب به محصولات جلوگیری نمایند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان باید آمادگی لازم را برای مواجهه با بارش‌های رگباری و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی در مناطق کوهستانی و رودخانه‌ای داشته باشند و شهروندان نیز از توقف در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.