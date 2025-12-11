هشدار هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد؛ باران تا فردا ادامه دارد

فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی فعلی و پیش‌بینی روزهای آینده اظهار کرد: امروز پنجشنبه استان تحت تأثیر اوج سامانه بارشی قرار دارد که به شکل باران و در برخی مناطق همراه با رعدوبرق است.

وی افزود: برای روز جمعه از شدت این ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما بارش باران در اکثر مناطق ادامه خواهد یافت و پدیده رعدوبرق در نواحی گرمسیری و سردسیر محتمل است.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه صبح روز شنبه جو استان به سمت آرامش نسبی می‌رود، تصریح کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه آسمانی ابری پیش‌بینی می‌شود و برای دوشنبه وقوع بارش‌های رگباری پاییزی مورد انتظار است.

وی هشدار داد: در صورت تغییر نکردن در الگوهای جوی، اواخر هفته آینده باید منتظر ورود یک سامانه بارشی با هسته سرد به منطقه بود که می‌تواند منجر به بارش برف نیمه‌سنگین شود.

فرامین از شهروندان خواست اخبار هواشناسی را به طور مستمر دنبال کنند.