خبرگزاری مهر، گروه استانها: پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز، احتمال وقوع بارش‌های شدید و ضرورت آمادگی برای مقابله با سیلاب، بار دیگر موضوع آمادگی دستگاه‌های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد را در کانون توجه قرار داده است، استانی کوهستانی با بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر رودخانه دائمی که بارندگی‌های شدید در آن می‌تواند راه‌های ارتباطی، تأسیسات آبرسانی، زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی را تحت تأثیر قرار دهد.

با نزدیک‌شدن به فصل بارندگی، پیش‌بینی وضعیت جوی و میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت پیامدهای احتمالی آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است، طرح موضوع ال‌نینو و احتمال تغییر الگوی بارش در بخش‌هایی از کشور نیز این پرسش را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد که آیا زیرساخت‌ها و تجهیزات استان برای مواجهه با بارندگی‌های شدید آماده هستند؟

ال‌نینو یکی از پدیده‌های اقلیمی اثرگذار بر الگوهای جوی جهان است، اما وقوع آن به‌تنهایی به معنای بارش شدید در همه مناطق ایران نیست. ازاین‌رو، پیش‌بینی‌های فصلی باید در کنار اطلاعات به‌روز هواشناسی و هشدارهای کوتاه‌مدت بررسی شوند.

در چنین شرایطی، نقش هواشناسی در پیش‌بینی و هشدار، مدیریت بحران در هماهنگی دستگاه‌ها، شرکت آب و فاضلاب در حفاظت از تأسیسات آبرسانی و شرکت آب منطقه‌ای در مدیریت زیرساخت‌های آبی و مخاطرات رودخانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز پیش‌بینی می‌شود

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت بارش‌ها و پیش‌بینی شرایط جوی ماه‌های آینده گفت: بررسی الگوهای اقلیمی و مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز وجود دارد و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌غرب کشور می‌توانند تحت تأثیر این شرایط قرار بگیرند.

علی کرمی درباره پدیده ال‌نینو گفت: این پدیده در مقیاس جهانی بر الگوهای جوی اثر می‌گذارد، اما به‌تنهایی تعیین‌کننده وضعیت آب‌وهوایی مناطق مختلف نیست و برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید سایر شاخص‌های اقلیمی و مدل‌های هواشناسی نیز بررسی شوند.

وی با اشاره به تفاوت آثار ال‌نینو در مناطق مختلف جهان افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فاز گرم این پدیده می‌تواند با بارش‌های فراتر از نرمال در بخش‌هایی از ایران همراه باشد، اما میزان اثرگذاری آن در استان‌های مختلف یکسان نیست.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، توجه مردم و دستگاه‌های اجرایی به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را ضروری عنوان کرد.

بیش از هزار و ۴۰۰ کیلومتر رودخانه در استان وجود دارد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آمادگی برای مقابله با بارش‌های فصلی گفت: شرایط جغرافیایی، اقلیم کوهستانی و ویژگی‌های توپوگرافی استان، احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی و آب‌گرفتگی را افزایش می‌دهد و لازم است تجهیزات امدادی و فنی در مناطق پرخطر به‌موقع مستقر شوند.

منوچهر محمدی با اشاره به وجود بیش از هزار و ۴۰۰ کیلومتر رودخانه دائمی در استان افزود: رودخانه‌ها و آبراهه‌ها در کنار ظرفیت‌های طبیعی، در زمان بارندگی‌های شدید می‌توانند به کانون مخاطرات تبدیل شوند؛ ازاین‌رو، شناسایی نقاط پرخطر و آمادگی دستگاه‌های مسئول اهمیت زیادی دارد.

محمدی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، آماده‌بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و توجه به حریم رودخانه‌ها، خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع حوادث شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت آمادگی نیروهای امدادی و فنی برای حضور در مناطق حادثه‌خیز و مدیریت سریع شرایط اضطراری تأکید داشت.

اصلاح شبکه و افزایش تاب‌آوری تأسیسات آب ضروری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد درباره وضعیت زیرساخت‌های آبرسانی استان گفت: در پنج ماه نخست امسال، هفت‌هزار متر شبکه آب و یک‌هزار و ۷۲۱ متر خط انتقال اصلاح شده و اقدامات دیگری نیز برای توسعه و اصلاح شبکه‌های آب و فاضلاب انجام گرفته است.

رضا رضایی با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی افزود: برای مدیریت حوادث احتمالی و بهبود پایداری شبکه، سه میلیارد تومان اعتبار جذب شده است اما اصلاح شبکه‌های فرسوده و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.

وی درباره وضعیت مخازن ذخیره آب یاسوج گفت: نیاز استاندارد شهر به مخازن ذخیره حدود ۱۱۰ هزار مترمکعب است، درحالی‌که ظرفیت مخازن فعال به ۳۷ هزار مترمکعب می‌رسد و ۲۲ هزار مترمکعب دیگر نیز در دست ساخت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش‌های زیرساختی شبکه آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و اصلاح شبکه‌های فرسوده را از نیازهای مهم استان دانست.

وی ادامه داد: در نمونه‌ای از آسیب‌پذیری تأسیسات آبرسانی در برابر حوادث، بارندگی‌های فروردین امسال به ایستگاه پمپاژ شماره یک آبریز آسیب وارد کرد و آب شرب ۲۸ روستا را تحت تأثیر قرار داد که با انجام عملیات فنی و همکاری شرکت برق، این ایستگاه دوباره وارد مدار شد و آبرسانی به روستاها از سر گرفته شد.

رضایی یادآور شد: این تجربه نشان می‌دهد که حفاظت از تجهیزات برقی و مکانیکی، پیش‌بینی راهکارهای جایگزین و آمادگی گروه‌های تعمیراتی می‌تواند در کاهش مدت اختلال در خدمات آبرسانی نقش مهمی داشته باشد.

تکمیل طرح‌های آبی در اولویت قرار دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این شرکت برای توسعه زیرساخت‌های آبی گفت: تکمیل طرح‌های آبی و رفع موانع فنی و اجرایی پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های کاری شرکت است و برای پیشبرد آن‌ها باید از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استفاده شود.

اسلام قدمی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه‌های اجرایی افزود: پیگیری پروژه‌های آبرسانی و تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، نیازمند هماهنگی مستمر و رفع موانع موجود است.

وی با اشاره به اینکه احتمال بارش‌های شدید در مهر و آبان در استان ، گفت: مدیریت زیرساخت‌های آبی تنها به تکمیل طرح‌های آبرسانی محدود نمی شود و باید وضعیت آبراهه‌ها، مسیر عبور روان‌آب‌ها و نقاط مستعد بروز مخاطرات بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

آمادگی دستگاه‌ها باید در میدان سنجیده شود

پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال، وجود رودخانه‌های متعدد و تجربه آسیب به تأسیسات آبرسانی نشان می‌دهد که آمادگی در برابر بارندگی‌های پاییزی باید به اقدامات عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود.

هواشناسی باید اطلاعات و هشدارهای به‌موقع را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد؛ مدیریت بحران باید نقاط پرخطر و نیازهای امدادی را مشخص کند؛ شرکت آب و فاضلاب باید برای حفاظت از تأسیسات و جلوگیری از اختلال طولانی‌مدت در آبرسانی برنامه داشته باشد و شرکت آب منطقه‌ای نیز باید وضعیت زیرساخت‌های مرتبط با رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب را بررسی کند.

از سوی دیگر، پاک‌سازی مسیر آبراهه‌ها، بررسی دهانه پل‌ها، شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تعیین مسئولیت هر دستگاه پیش از وقوع بارندگی، می‌تواند از تبدیل یک رخداد جوی به بحرانی گسترده جلوگیری کند.

ال‌نینو به‌تنهایی وقوع سیلاب در کهگیلویه و بویراحمد را قطعی نمی‌کند، اما احتمال بارش‌های شدید و شرایط جغرافیایی استان، ضرورت آمادگی پیشگیرانه را افزایش می‌دهد. آنچه در نهایت اهمیت دارد، میزان آمادگی واقعی دستگاه‌ها، سرعت واکنش در زمان حادثه و توان حفظ خدمات حیاتی برای مردم است؛ شاخص‌هایی که باید در عمل و پیش از وقوع بحران سنجیده شوند.