تأکید امام جمعه تبریز بر توسعه فرهنگ غذای حلال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل ظهر یکشنبه در دیدار با روحانیون ناظرین شرعی و کارشناسان حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی استان که به مناسبت هفته دامپزشکی برگزار شد، بر اهمیت تأمین غذای سالم و حلال و نقش جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی تنها به میزان تولید غذا محدود نمی‌شود، اظهار کرد: توجه به کیفیت، سلامت و اطمینان از غذای مصرفی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کشورهایی که برای سلامت مردم خود اهمیت قائل هستند، تأمین غذای سالم و مطمئن را در اولویت قرار می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه غذای حلال در آموزه‌های اسلامی افزود: در اسلام، غذا باید هم سالم و هم حلال باشد؛ از این رو، سلامت جسم و روح انسان در موضوع تغذیه مورد توجه قرار گرفته است. گوشت مصرفی باید از حیوان حلال‌گوشت تهیه شده و ذبح آن نیز مطابق موازین شرعی انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل ادامه داد: اگر ماده غذایی از نظر کمیت یا کیفیت برای سلامت انسان زیان‌آور باشد، مصرف آن از نظر شرعی نیز قابل قبول نیست و باید در تأمین و عرضه مواد غذایی، سلامت مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد فقهی فرآورده‌های غذایی تأکید کرد و گفت: در تولید مواد غذایی باید منشأ مواد اولیه و اجزای مورد استفاده، از جمله موادی مانند ژلاتین و فرآورده‌های استخراج‌شده از حیوانات، مورد توجه قرار گیرد تا محصول نهایی از نظر شرعی نیز شرایط لازم را داشته باشد.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه غذای حلال اظهار کرد: ظرفیت حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در توسعه فرهنگ حلال مورد استفاده قرار گیرد و تشکیل شورای فقهی در حوزه برند حلال نیز می‌تواند به بررسی دقیق‌تر مسائل مرتبط با این حوزه کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه فرهنگ زکات تأکید کرد و افزود: جهاد کشاورزی می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای ترویج فرهنگ زکات در جامعه، به‌ویژه در میان تولیدکنندگان بخش کشاورزی، استفاده کند. زکات علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، در آموزه‌های اسلامی موجب برکت و پاکیزگی مال و محصول معرفی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل همچنین با اشاره به مسئولیت علما در قبال نیازهای جامعه، بر ضرورت شناخت مسائل روز مردم و ارائه راهکارهای متناسب با نیازهای اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید کرد و گفت: عالمان دینی باید در گفتار و رفتار خود الگو باشند؛ زیرا عمل به آنچه بیان می‌شود، نقش مهمی در اعتماد مردم و گرایش آنان به آموزه‌های دینی دارد.

وی با اشاره به سابقه جهاد سازندگی در خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: خدمات جهاد سازندگی در سال‌های پس از انقلاب نقش مهمی در ایجاد اعتماد و ارتباط با مردم داشت و امروز نیز جهاد کشاورزی در حوزه تأمین امنیت غذایی، مسئولیتی مهم و راهبردی بر عهده دارد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: تأمین غذای مردم تنها یک موضوع اقتصادی و معیشتی نیست، بلکه با سلامت، آرامش و حتی ابعاد فرهنگی و دینی زندگی مردم ارتباط دارد؛ بنابراین جهاد کشاورزی از جایگاه مهمی در تأمین امنیت غذایی و رفاه جامعه برخوردار است.