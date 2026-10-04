به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی پورمحمدی صبح یکشنبه در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه روستای اردکلو از توابع شهرستان ویژه مرند، علم و دانش را از جایگاه‌های مهم در آموزه‌های دینی دانست و اظهار کرد: ثروت‌های مادی ماندگار نیستند، اما ساخت مدرسه و مشارکت در تعلیم و تربیت نسل آینده، باقیات‌الصالحاتی است که آثار آن برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر جایگاه تقوا، جهاد در راه خدا و علم و دانایی، گفت: جامعه از مسیر آموزش و تربیت به تعالی می‌رسد و شخصیت‌های علمی، مراجع، مهندسان و نخبگان کشور نیز مسیر رشد خود را از مدارس آغاز کرده‌اند.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهتمام دانشمندان بزرگ اسلامی به فراگیری علم، مدرسه را یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری آینده جامعه عنوان کرد و ادامه داد: کلاس‌های درس و مدارس، نقطه آغاز پرورش استعدادهایی هستند که در آینده در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

آیت‌الله پورمحمدی همچنین از مشارکت خیرین در احداث این مدرسه قدردانی کرد و افزود: مال و ثروت دنیا ماندگار نیست، اما مدرسه‌ای که به دست خیرین ساخته می‌شود، سال‌ها محل آموزش و تربیت دانش‌آموزان خواهد بود و آثار خیر آن برای بانیان پروژه باقی می‌ماند.

وی بر ضرورت تکریم معلمان و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش تأکید کرد و خواستار تسریع در روند احداث و تجهیز مدرسه ۱۲ کلاسه اردکلو شد تا دانش‌آموزان منطقه در کوتاه‌ترین زمان از فضای آموزشی مناسب بهره‌مند شوند.

احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در اردکلو

در این آیین، عملیات احداث مدرسه ۱۲ کلاسه روستای اردکلو با مشارکت خیرین و دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

این مدرسه به همت حاج محرم محمدی‌راد، به یاد فرزند مرحومش زنده‌یاد سجاد محمدی‌راد، و حاج احد صالحی و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان احداث خواهد شد.

زاهد محمودی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند، مشارکت در مدرسه‌سازی را تعهدی مشترک میان خیرین و دولت دانست و گفت: انتظار مردم منطقه این است که با کاهش بروکراسی اداری و تأمین به‌موقع سهم تعهدات دولتی، وقفه‌ای در روند اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی ایجاد نشود.

وی با اشاره به نیاز مرند به توسعه فضاهای آموزشی به دلیل تراکم دانش‌آموزی و فرسودگی برخی مدارس، افزود: احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه نقش مهمی در تأمین فضای آموزشی منطقه دارد و روند اجرای پروژه به‌صورت میدانی پیگیری خواهد شد.

علیرضا فهیمی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند نیز اظهار کرد: با احداث این مدرسه، زمینه تحصیل بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز روستای اردکلو در هر نوبت در محیطی استاندارد و مجهز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فرسودگی فضای آموزشی فعلی روستا، بر تلاش برای اجرای سریع و باکیفیت عملیات عمرانی این پروژه تأکید کرد.

در آیین کلنگ‌زنی این مدرسه، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خیرین، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای اردکلو، خانواده‌های شهدا، اهالی منطقه و دانش‌آموزان حضور داشتند.