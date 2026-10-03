به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر شنبه در آیین برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان مجمع خیرین سلامت آذربایجان شرقی، با اشاره به مسئولیت اجتماعی انسان‌ها در برابر یکدیگر اظهار کرد: امکانات و منابع الهی برای تأمین نیازهای انسان‌ها کافی است و فقر و محرومیت نتیجه کمبود نعمت‌های الهی نیست، بلکه ریشه در انحصارطلبی، زیاده‌خواهی و بی‌عدالتی انسان‌ها دارد.

وی با استناد به آیه «وَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَیٰ حِینٍ» افزود: خداوند زمین را از آغاز خلقت محل زندگی و بهره‌مندی انسان‌ها قرار داده و منابع و مواهب آن را به گونه‌ای فراهم کرده است که پاسخگوی نیازهای بشر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر انسان‌ها یکدیگر را اعضای یک خانواده بدانند، کسی در تأمین نیازهای اساسی، از جمله نیازهای درمانی، گرفتار نخواهد ماند.

مطهری‌اصل با انتقاد از تبعیض، احتکار و محرومیت در جوامع مختلف، بیان کرد: بخشی از این بی‌عدالتی در سطح جهانی به واسطه غارت منابع و انحصار دانش و در عرصه داخلی نیز بر اثر توزیع نامتوازن سرمایه‌ها شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بیماری و سلامت، ملاک ارزش‌گذاری انسان‌ها نیست، گفت: جایگاه انسان با ثروت و برخورداری ظاهری سنجیده نمی‌شود، بلکه تقوا، ایثار و مسئولیت‌پذیری در برابر همنوعان معیار ارزش انسانی است.

امام جمعه تبریز، حمایت از درمان نیازمندان را مسئولیتی دینی و اخلاقی دانست و افزود: صاحبان ثروت و تخصص باید در برابر نیازهای درمانی اقشار محروم احساس مسئولیت کنند و در رفع مشکلات آنان مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به آیه «وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ» بر ضرورت پرهیز از منت‌گذاری در امور خیر تأکید کرد و گفت: ثروت، دانش و فرصت خدمت، همگی از مواهب الهی هستند و استفاده از این ظرفیت‌ها برای کمک به دیگران، زمینه‌ای برای بروز محبت و ایثار انسانی است.

مطهری‌اصل جامعه مهدوی را الگوی تحقق عدالت فراگیر دانست و اظهار کرد: در سیره حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، مسئولان موظف بودند اجازه ندهند حتی یک گرسنه، فقیر یا محروم در جامعه اسلامی بدون رسیدگی باقی بماند.

وی افزود: در عصر ظهور، عدالت به مرحله‌ای می‌رسد که نیازمندی در جامعه باقی نمی‌ماند و رسیدگی به محرومان به اوج خود خواهد رسید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی همچنین انتظار فرج را حرکتی فعال و همراه با اصلاح جامعه عنوان کرد و گفت: انتظار واقعی تنها به معنای سکون و تماشا نیست، بلکه جامعه اسلامی باید با تقویت روحیه تعاون، فقرزدایی و گره‌گشایی از مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان، در مسیر زمینه‌سازی برای حاکمیت صالحان گام بردارد.

در پایان این مراسم، با حضور نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان مجمع خیرین سلامت استان برگزار و اعضای جدید انتخاب شدند.