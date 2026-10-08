جایگاه امامت جمعه امتداد حاکمیت الهی و سنگر صیانت از انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، شامگاه روز در همایش خانوادگی ائمه جمعه استان، با اشاره به جایگاه رفیع مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اظهار داشت: بحمدالله رهبر معظم انقلاب با اشرافیت کامل بر تمامی مسائل جامعه، نه تنها به‌عنوان رهبر و حاکم اسلامی، بلکه به‌عنوان پدری دلسوز، همواره حامی و دعاگوی این ملت مبعوث شده هستند؛ حضوری که نمونه بارز آن را در پیگیری‌های مستمر و توجه ایشان به لایه‌های مختلف اجتماع شاهد هستیم.

امامت جمعه؛ تجلی ولایت در منطقه

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با تصریح بر اینکه امام جمعه در حقیقت نماینده تام‌الاختیار و زبان گویای رهبری در مناطق مختلف است، افزود: امام جمعه موظف است مرام، گفتمان و دغدغه‌های ولی امر مسلمین را در میدان عمل پیاده‌سازی کند. جایگاه امام جمعه از چنان اهمیتی برخوردار است که موفقیت و عملکرد او مستقیماً بر جایگاه نظام اسلامی و روحانیت اثر می‌گذارد و لذا ائمه جمعه باید با درکِ حساسیت این جایگاه، پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

خانواده؛ پشتیبان جهاد فرهنگی و صبوری روحانیت

امام جمعه تبریز با تجلیل از نقش همسران و خانواده‌های ائمه جمعه در موفقیت‌های تبلیغی، تصریح کرد: بار سنگین مجاهدت‌های اجتماعی و فرهنگی، جز با همراهی و صبوری خانواده‌ها به سرانجام نمی‌رسد. محیط خانواده باید پایگاهی برای آرامش و توانمندسازی امام جمعه باشد تا او بتواند با روحیه و نشاط، وظایف سنگین خود را در جامعه ایفا کند.

اولویت‌بخشی به دغدغه‌های معیشتی و رویکرد ایجابی

امام جمعه تبریز، «معیشت مردم» را از ضروریات غیرقابل‌انکار و اولویت‌های اصلی جامعه خواند و گفت: روحانیت در طول تاریخ، حافظ کیان اسلام و شیعه بوده است و امروز نیز وظیفه داریم بدون هیچ کوتاهی، زبانِ گویای مشکلات مردم باشیم. در خطبه‌های نماز جمعه و در میدان عمل، باید پیگیری دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکرد ایجابی در فعالیت‌های فرهنگی افزود: در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، باید با مدارا، نگاه پدرانه و تواضع با مردم برخورد کرد. روحانیت باید با حفظ جایگاه معنوی خود، به مثابه پناهگاه مردم عمل کند و با کار فرهنگی عمیق و جذب حداکثری، از مرجعیت و نفوذ کلام حوزه علمیه در قلوب مردم صیانت نماید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سنگر نماز جمعه و جایگاه امام جمعه به درستی حفظ و تقویت شود، پیوند مردم با اسلام و نظام مستحکم‌تر شده و محبوبیت و اقتدار مقام معظم رهبری در جامعه روز به روز فزونی خواهد یافت؛ این امانتی است که باید با ایثار، تقوا و پیگیری مستمر به دست صاحب اصلی‌اش برسانیم.