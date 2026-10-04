به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در نشست تعاملی فرماندهی انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه میناب با محوریت «هفته نیروی انتظامی» و با هدف بررسی ابعاد همکاری‌های مشترک امنیتی برگزار شد.





«دو جسم در یک روح»؛ رمز پایداری امنیت در شرایط جنگی



فرمانده انتظامی شهرستان میناب، در این نشست با تأکید بر اینکه اتحاد سپاه و انتظامی در این شهرستان زبانزد است، اظهار کرد: ما حقیقتاً دو جسم در یک روح هستیم. در شرایطی که نظام اسلامی در شرایط خاص و جنگی قرار دارد و دشمن از تمامی جبهه‌ها برای ناامنی خیز برداشته است، تنها مؤلفه‌ای که می‌تواند این مرزوبوم را حفظ کند، وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح است.



وی با اشاره به اثربخشی میدانی گشت‌های مشترک افزود: اقداماتی همچون گشت‌های رضویون و همکاری‌های تنگاتنگ نیروهای بسیج در ورودی‌ها و خروجی‌های شهر و طرح‌های انتظامی، یک قدرت بازدارندگی عظیم ایجاد کرده است.



یوسف وند گفت: مردم وقتی دوشادوش بودنِ نیروهای سپاه و انتظامی را می‌بینند، احساس آرامش و امنیت مضاعفی دارند.



فرمانده انتظامی میناب خاطرنشان کرد: این رفاقت و برادریِ عملیاتی، خاری در چشم دشمنان است و ما دست در دست هم، برای پاسداری از این نظام مقدس، تلاشمان را بیش از پیش مضاعف خواهیم کرد.



امنیت موضوعی جزیره‌ای نیست؛ دشمن از وحدت ما هراس دارد



در ادامه این نشست، سرهنگ علی اسلامی، فرمانده سپاه ناحیه میناب نیز با تأکید بر اینکه امنیت یک مقوله پیوسته است، تصریح کرد: امنیت را نباید به صورت جزیره‌ای دید؛ چرا که کار جزیره‌ای در بحث امنیت، قطعاً به شکست منجر می‌شود. اینکه امروز شاهد چنین رفاقت و صمیمیت عمیقی هستیم، دقیقاً همان نقطه‌ای است که دشمن از آن هراس دارد.



وی افزود: همکاری‌های مشترک ما نه یک دستورالعمل صرفاً اداری، بلکه یک تکلیف انقلابی است. ما در این مسیر، همواره دوشادوش برادرانمان در نیروی انتظامی ایستاده‌ایم. در طول مدت خدمت در این شهرستان، هرگاه نیازی به حضور میدانی بوده، پیش از هرگونه مکاتبه اداری، دوستان ما در نیروی انتظامی پای کار بوده‌اند و این هم‌افزایی ضامن آسایش و آرامش شهروندان است.





