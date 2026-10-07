تأکید فرماندهان سپاه و انتظامی ثلاث باباجانی بر همکاری مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه سرهنگ محمد شریفی، فرمانده سپاه ناحیه ثلاث باباجانی، به همراه نظری، جانشین سپاه ناحیه، ظریف، فرمانده پایگاه حوزه شهری و جمعی از کارکنان سپاه با سرهنگ رضا عباسی، فرمانده جدید انتظامی شهرستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، سرهنگ شریفی ضمن تبریک انتصاب سرهنگ عباسی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی، بر ضرورت تقویت همکاری میان مجموعه سپاه و انتظامی برای تأمین امنیت و آرامش عمومی تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه ثلاث باباجانی با اشاره به آمادگی سپاه برای همراهی با نیروی انتظامی اظهار کرد: مجموعه سپاه ناحیه با تمام ظرفیت در کنار نیروی انتظامی قرار دارد و همکاری‌های مشترک با هدف تقویت آرامش اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار در شهرستان دنبال خواهد شد.

وی هماهنگی و تعامل میان سپاه و نیروی انتظامی را از عوامل مهم در تأمین امنیت شهرستان دانست و افزود: با رویکردی جهادی، آمادگی لازم برای اجرای برنامه‌های مشترک، پشتیبانی از مأموریت‌های انتظامی و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه امنیت وجود دارد تا مردم شهرستان از نتایج این همکاری‌ها بهره‌مند شوند.

در ادامه این نشست، سرهنگ رضا عباسی، فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی، ضمن قدردانی از حضور و حمایت فرمانده سپاه ناحیه، بر اهمیت همکاری نزدیک میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: سپاه و نیروی انتظامی دو مجموعه مهم در عرصه تأمین امنیت شهرستان هستند و تعامل میان آنها می‌تواند در ایجاد آرامش و ثبات اجتماعی مؤثر باشد.

وی با قدردانی از همراهی سپاه ناحیه ثلاث باباجانی خاطرنشان کرد: تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر در حوزه امنیت به مردم را فراهم کند و در این مسیر از ظرفیت همکاری‌های مشترک استفاده خواهد شد.

در پایان این دیدار، فرماندهان سپاه و انتظامی ثلاث باباجانی بر تداوم همکاری‌های مشترک، افزایش هماهنگی در اجرای برنامه‌های امنیتی و اجتماعی و پیگیری مسائل شهرستان با رویکرد خدمت‌رسانی به مردم تأکید کردند.