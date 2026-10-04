به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، سیدصادق افزونی، اظهار کرد: در بخش ارائه الگوی موفقیت کانون‌های مساجد، از میان ۸۰ فعال مسجدی، ۲۰ نفر برای ارائه انتخاب شدند و در نهایت هشت نفر به پنل تخصصی راه یافتند.

وی افزود: تجربه کانون حضرت ابوفاضل(ع) در راه‌اندازی مجموعه علمی و پانسیون مطالعاتی و کسب نتایج موفق در کنکور، در این رویداد ارائه و مورد توجه داوران و شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

افزونی ادامه داد: در بخش ارائه راه‌حل نوآورانه نیز ایده «کارآفرینی در مسجد» با هدف ایجاد ارتباط میان نوجوانان و کسب‌وکارهای محله ارائه شد که به دلیل قابلیت عملیاتی بالا، مورد توجه قرار گرفت و رتبه برتر این بخش را به دست آورد.

وی گفت: این طرح می‌تواند با معرفی نوجوانان به واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای محله به عنوان کارآموز، زمینه مهارت‌آموزی و آشنایی آنان با محیط کار را فراهم کند.

نماینده کانون فرهنگی هنری حضرت ابوفاضل(ع) یزد همچنین بر نقش کانون‌های مساجد در پیوند میان مسجد، مدرسه و خانواده تأکید کرد و گفت: این کانون با اجرای برنامه‌هایی همچون اعتکاف، جشن‌ها و طرح‌های مطالعاتی تلاش کرده است ارتباط خود را با محله و مدارس پیرامون تقویت کند.

در پایان این رویداد، کانون فرهنگی هنری حضرت ابوفاضل(ع) یزد علاوه بر کسب رتبه برتر در ارائه راه‌حل نوآورانه و الگوی موفقیت کانون، اعتبار ویژه ۷۰۰ میلیون تومانی برای اجرای طرح نوآورانه دریافت کرد و با لوح تقدیر و تندیس افتخار مورد تجلیل قرار گرفت.