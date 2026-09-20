خدمتی از جهادگران فاطمی یزد؛ از واکسیناسیون دام تا تعمیر خانه محرومان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه در سراسر استان یزد در حال برگزاری است و بخش گاریزات شهرستان تفت نیز یکی از مناطق هدف این رزمایش به شمار میرود؛ منطقهای که گروههای جهادی در آن مجموعهای از خدمات عمرانی، آموزشی، فرهنگی، دامپزشکی و تخصصی را دنبال میکنند.
به طور متمرکز گروههای جهادی در روستاهای کهدوییه، رشکوییه، بخ و گاریزات، در حال خدمت هستند و از واکسیناسیون رایگان دام و مرمت خانههای افراد کمبرخوردار تا رنگآمیزی مدارس، تعمیر مسجد، برگزاری کلاسهای تقویتی و ارائه خدمات تعمیر لوازم خانگی و آرایشگری به صورت رایگان انجام میشود.
آنچه بیشتر به چشم میآید، حضور نوجوانان و جوانان در کنار نیروهای جهادی است؛ دانشآموزانی که در آستانه سال تحصیلی جدید در فعالیتهای عمرانی و رنگآمیزی مدارس مشارکت دارند و جوانانی که در کنار نیروهای باتجربهتر، بخشی از عملیات مرمت و بازسازی منازل را انجام میدهند.
این حضور، فعالیت جهادی را از یک اقدام عمرانی فراتر برده و آن را به عرصهای برای مشارکت اجتماعی و تجربهآموزی نسل جدید تبدیل کرده است؛ نسلی که در کنار انجام کار، با بخشی از مسائل و نیازهای مناطق روستایی نیز از نزدیک آشنا میشود.
یکی از اقدامات مهم در رزمایش جهادگران فاطمی ۶، تیمهای جهادی بسیج جامعه کشاورزی سپاه الغدیر استان یزد با حضور در روستاهای بخش گاریزات شهرستان تفت، واکسیناسیون رایگان دام سبک را در دستور کار قرار دادند.
واکسیناسیون رایگان دام؛ گام جهادگران فاطمی در تحقق امنیت غذایی
مسئول بسیج جامعه کشاورزی سپاه الغدیر یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب رزمایش جهادگران فاطمی ۶ امروز وارد منطقه گاریزات و روستای کهدوییه شدیم؛ روستایی که هدف اصلی ما تحقق امنیت غذایی و مبارزه با یکی از بیماریهای مسری به نام تب برفکی است.
ابوالفضل دهشیری افزود: واکسیناسیون رایگان دام سبک علیه تب برفکی همراه با توزیع رایگان واکسن نیوکاسل انجام میشود که همه اینها با همت و پشتیبانی اداره کل دامپزشکی استان محقق شده است.
مسئول بسیج جامعه کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: در کنار واکسیناسیون، سمکمری رایگان علیه انگلهای خارجی، واکسن نیوکاسل طیور و سمپاشی جایگاه دام نیز در این منطقه انجام میشود. با توجه به وسعت منطقه، در قالب یک روز کل دام منطقه را پوشش میدهیم و در صورت نیاز، در قالب گروههای جهادی خدمترسانی ادامه خواهد داشت.
معلم کلاسهای تقویتی در روستا نیز به خبرنگار مهر گفت: در این رزمایش کلاس آموزش ریاضی، مشاوره تحصیلی و تربیتی برای دانشآموزان برگزار میشود. این برنامهها ویژه روزهای منتهی به سال تحصیلی جدید تدارک دیده شده است.
محسن خضری افزود: دانشآموزان و خانوادهها میتوانند از برنامهها استفاده کنند. در طول تابستان امسال در مساجد مختلف شهر یزد در خدمت دانشآموزان بودیم و اواخر شهریور قرار شد به منطقه گاریزات بیاییم و اینجا خدمت کنیم.
روحانی روستای رشکوییه نیز که در کنار جهادگران مشغول سیمانکاری بود، به خبرنگار مهر گفت: گروه جهادی بسیج سازندگی از پایگاه مقاومت شهید سرسنگی آمده و حدود ۳۰۰ نفر از بچهها در این اردوی یکروزه شرکت کردهاند تا برای خانوادههای محرومین سیمانکاری و دیوارچینی انجام دهند.
خدمت جهادی؛ فراتر از یک رزمایش چندروزه
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه الغدیر یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ با رمز «یا فاطمه الزهرا(س)» در بخش گاریزات شهرستان تفت آغاز شده و گروههای جهادی در عرصههای مختلف برای خدمترسانی به مردم پای کار آمدهاند.
سرهنگ علیاصغر سلمانی افزود: خدمات ارائهشده در این رزمایش حوزههای متنوعی را شامل میشود و از فعالیتهای عمرانی، آب و مسکن تا راه روستایی، آسفالت، ایزوگام، آموزش، مشاوره، خدمات پزشکی و دندانپزشکی، آرایشگری و تعمیر لوازم خانگی را دربرمیگیرد.
وی با بیان اینکه خدمترسانی گروههای جهادی محدود به ایام رزمایش نیست، عنوان کرد: فعالیتهای جهادی در طول سال ادامه دارد و این رزمایش بخشی از مجموعه اقداماتی است که گروههای جهادی در مناطق مختلف استان انجام میدهند.
سلمانی حضور دانشآموزان و نوجوانان در کنار جهادگران را از بخشهای مهم این حرکت دانست و گفت: تلاش میشود با حضور نسل نوجوان در کنار گروههای جهادی، فرهنگ خدمت، مسئولیتپذیری و کار برای مردم از همین دوران در میان آنان تقویت شود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه الغدیر یزد ادامه داد: در کنار فعالیتهای عمرانی، برنامههای فرهنگی، آموزشی و تربیتی نیز برای دانشآموزان حاضر در این اردوها پیشبینی شده تا این حضور تنها به کار عمرانی محدود نشود.
از جذابیتهای این رزمایش جهادی حضور دانشآموزان دختر بود که در مدرسه به عنوان یکی دیگر از محلهای فعالیت گروههای جهادی مشغول رنگآمیزی و آمادهسازی فضای آموزشی بودند و همزمان برنامههای آموزشی و فرهنگی نیز برای این دانشآموزان در اردوهای جهادی منطقه در نظر گرفته شده است.
رزمایش جهادگران فاطمی ۶ در بخش گاریزات، تصویری از پیوند میان خدمترسانی و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشته است؛ خدمتی که از دامداری و مدرسه تا خانه محرومان، مسجد و خدمات تخصصی مردم امتداد دارد و در کنار نیروهای جهادی، نوجوانان و جوانان نیز سهمی از این میدان را بر عهده گرفتهاند.
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