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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

عامل آتش‌ زدن مسجد تهران پارس در یزد دستگیر شد

عامل آتش‌ زدن مسجد تهران پارس در یزد دستگیر شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری عامل اصلی آتش‌ زدن یک مسجد در تهران پارس مربوط به اغتشاشات دیماه سال گذشته؛ توسط پلیس یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی انجام اقدامات خرابکارانه از سوی برخی افراد در اغتشاشات دیماه سال قبل، اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری این افراد همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد، یکی از عاملان اصلی آتش‌سوزی مسجدی در تهران پارس و همچنین اخلال در نظم عمومی را که در این استان مخفی شده بود شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: با هماهنگی قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از اعتراف و تکمیل پرونده، به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6957661

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    نظرات

    • سعید ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      1 0
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      از نیروی انتظامی متشکریم

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