خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ در بخشی از روستاهای بخش گاریزات شهرستان تفت، ماله و سیمان در دست‌های جهادگران جای گرفتند؛ گروه‌هایی که در قالب رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» پای کار مرمت خانه‌های محرومان آمدند تا سقف‌های فرسوده را سامان دهند و خانه‌هایی را که سال‌ها با مشکل نفوذ آب دست‌وپنجه نرم می‌کردند، برای ایزوگام آماده کنند.

رزمایش جهادگران فاطمی ۶ در روزهای پایانی شهریورماه، بخش‌های مختلفی از خدمت‌رسانی را در روستاهای گاریزات دنبال کرد؛ از واکسیناسیون دام و خدمات تخصصی گرفته تا فعالیت‌های عمرانی، آموزشی و تعمیر و مرمت اماکن. در میان این خدمات، بازسازی خانه‌های محرومان یکی از فعالیت‌هایی بود که جهادگران با حضور مستقیم در محل زندگی مردم دنبال کردند.

پنج گروه جهادی پای کار خانه‌های محرومان

مسئول بسیج سازندگی در ناحیه شهید منتظر قائم یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رزمایش جهادگران فاطمی به همراه پنج گروه جهادی وارد منطقه هدف در شهرستان تفت و بخش گاریزات شدیم که چهار گروه از این مجموعه در حوزه عمرانی فعالیت داشتند.

وی افزود: هر یک از گروه‌های عمرانی هفت نفر نیرو دارند و مجموعاً ۲۸ نفر در این بخش از فعالیت‌ها حضور دارند. خانه‌های محرومانی که پیش از این شناسایی شده‌اند، در برنامه مرمت و بازسازی قرار گرفته‌اند و جهادگران متناسب با نیاز هر خانه وارد عمل شدند.

بابایی‌زاده ادامه داد: یکی از گروه‌های حاضر نیز مسئولیت آشپزی و تأمین غذای گروه‌های جهادی را بر عهده دارد و چهار گروه دیگر در حوزه‌های عمرانی از جمله مرمت، بازسازی و شیب‌بندی پشت‌بام منازل محرومان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به استمرار این فعالیت‌ها گفت: از ابتدای سال مواردی از ایزوگام و بازسازی منازل محرومان انجام شده و این روند در قالب برنامه‌های جهادی ادامه دارد.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه شهید منتظر قائم یزد حضور نوجوانان و جوانان در این فعالیت‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در میان جهادگران، نوجوانان و جوانانی از سنین پایین تا افراد بالای ۱۷ و ۱۸ سال حضور دارند و هر کدام متناسب با توان خود در اجرای کارهای عمرانی مشارکت می‌کنند.

از نوجوان ۱۲ ساله تا پیرمرد ۸۰ ساله

در یکی از نقاط اجرای طرح، صدای برخورد ماله با سیمان و رفت‌وآمد جهادگران، فضای خانه‌ای را که قرار است برای ایزوگام آماده شود، پر کرده است. اینجا قرار نیست فقط یک سقف تعمیر شود؛ قرار است بخشی از دغدغه یک خانواده برای روزهای بارانی و زمستانی کاهش پیدا کند.

یکی از جهادگران فعال از گروه جهادی شهید ضیغمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رزمایش سه‌روزه فاطمی که در منطقه گاریزات حضور داشتیم، بچه‌های ۱۲ و ۱۳ ساله تا پیرمردان ۷۰ و ۸۰ ساله، همه در کنار یکدیگر پای کار آمده‌اند.

وی افزود: این روزها و ماه‌ها در شرایط جنگی هر کس هر کاری از دستش برمی‌آید، برای انقلاب و خدمت به مردم انجام می‌دهد و ما نیز تلاش می‌کنیم سهم خودمان را در این کار داشته باشیم.

این مشارکت در میدان عمل، محدود به نیروهای تخصصی نیست؛ برخی کارهای ساده‌تر در کنار فعالیت‌های فنی توسط نوجوانان و جوانان انجام می‌شود و افراد باتجربه‌تر نیز در کنار آنان قرار می‌گیرند تا کار گروهی، بخشی از روند خدمت‌رسانی باشد.

روایت پیرمردی که دیگر توان کار ندارد

در یکی از خانه‌های هدف، پیرمرد ۸۰ ساله‌ای زندگی می‌کند که سال‌ها خودش با دست‌هایش دیوار بالا برده و سقف ساخته است. حالا اما شرایط جسمی اجازه نمی‌دهد مانند گذشته برای تعمیر خانه‌اش دست به کار شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور جهادگران اظهار کرد: بچه‌ها اخلاق و رفتار خوبی داشتند و با روحیه خوبی کار کردند. خودشان تراکتور آوردند، ماسه خالی کردند و ساختمان را برای سیمان‌کاری و بعد آماده‌سازی جهت ایزوگام آماده کردند.

این پیرمرد درباره خانه‌اش گفت: حدود ۱۸۰ متر بنا داریم و در زمستان‌ها از وضعیت سقف نگرانی و مشکل داشتیم. حالا جهادگران برای برطرف کردن این مشکل پای کار آمده‌اند.

وی که خودش زمانی بنا بوده و سابقه فعالیت در کارهای ساختمانی دارد، ادامه داد: ۱۵ فرزند دارم و خودم سال‌ها بنایی می‌کردم و برای کار از عسلویه تا شمال کشور می‌رفتم، اما حدود هفت یا هشت سال است که دیگر توان کار ندارم.

صاحب خانه دلیل این ناتوانی را مشکلات جسمی عنوان کرد و گفت: ۸۰ ساله شده‌ام و ریه‌هایم مشکل پیدا کرده و دیگر نمی‌توانم مانند گذشته کار کنم.

در چنین شرایطی، حضور یک گروه جهادی برای این خانواده فقط به معنای اجرای عملیات عمرانی نیست؛ جهادگران بخشی از کاری را انجام می‌دهند که صاحبخانه سال‌ها توان انجامش را داشته، اما اکنون به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی از عهده آن برنمی‌آید.

یکی دیگر از گروه‌های حاضر در این رزمایش از ناحیه شهید الله‌دادی یزد به منطقه آمده است. فعالیت این گروه در یکی از منازل، به اجرای عملیات روی سقف، سیمان‌کاری و آماده‌سازی پشت‌بام برای ایزوگام اختصاص داشت.

این جهادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوستان بسیجی و گروه‌های جهادی در خطه تفت، روستاهای بخ و گاریزات در بخش‌های مختلف مشغول خدمت بودند و هر گروه متناسب با توان و تخصص خود کاری را بر عهده داشت.

وی افزود: گروه ما در این خانه در زمینه سقف، سیمان‌کاری پشت‌بام و ایجاد راه‌پله برای دسترسی به سقف فعالیت کرد تا ساختمان برای اجرای ایزوگام آماده شود.

این جهادگر با اشاره به حضور نیروهای مختلف در این فعالیت گفت: بیش ۲۰ نفر در این رزمایش سه‌روزه حضور داشتند و با افتخار برای خدمت به مردم منطقه پای کار آمدند.

وی ادامه داد: فعالیت گروه‌های جهادی به این سه روز محدود نمی‌شود و تلاش می‌شود خدمت‌رسانی در طول سال نیز ادامه داشته باشد.

از خانه محروم تا مشارکت اجتماعی

آنچه در گاریزات دیده می‌شود، تنها عملیات عمرانی برای یک یا چند خانه نیست؛ گروه‌های جهادی تلاش کرده‌اند بخشی از نیازهای واقعی روستاها را از نزدیک شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند. در کنار بازسازی منازل، فعالیت‌هایی مانند تعمیر مسجد، رنگ‌آمیزی مدارس، برگزاری کلاس‌های تقویتی، خدمات آرایشگری و تعمیر لوازم خانگی نیز در این رزمایش دنبال شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه الغدیر یزد، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در قالب رزمایش جهادگران فاطمی هزار گروه جهادی، هزار خدمت را اجرا کردند.

سرهنگ علی‌اصغر سلمانی ادامه داد: این خدمات جهادی در حوزه‌هایی همچون محرومیت‌زدایی، عمرانی، درمانی، آموزشی، مشاوره، توزیع بسته‌های معیشتی، ایزوگام و مرمت منازل در مدت سه روز در مناطق محروم و روستایی استان دنبال شد.

در این میان، خانه‌های محرومان شاید ملموس‌ترین تصویر از این خدمت‌رسانی باشند؛ جایی که نتیجه کار را می‌توان روی دیوار، سقف و حیاط یک خانه دید. برای جهادگر، چند روز کار و سیمان‌کاری بخشی از یک اردوی جهادی است، اما برای پیرمردی که سال‌هاست توان بالا رفتن از سقف خانه‌اش را ندارد، همین چند روز می‌تواند به معنای آسودگی خاطر از بارش‌های زمستانی باشد.

گاریزات در روزهای رزمایش، صحنه‌ای از کنار هم قرار گرفتن تجربه و جوانی بود؛ از نوجوانانی که در کنار بزرگ‌ترها کار یاد می‌گیرند تا پیرمردی که سال‌ها خودش بنا بوده و امروز چشم به دست جوانانی دوخته که برای تعمیر خانه‌اش آمده‌اند. اینجا جهاد، پیش از آنکه در شعار تعریف شود، در سیمان و ماله و سقفی که برای ایزوگام آماده می‌شود، دیده می‌شود.