کشف ۱۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ منصور معینی‌کیا اظهار کرد: مأموران یگان امداد مهریز یک دستگاه اتوبوس مسافربری را در جاده اصلی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از اتوبوس، هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را که در باک اضافه خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز تصریح کرد: در این رابطه یک متهم که قصد انتقال سوخت قاچاق از یزد به شرق کشور را داشت، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.