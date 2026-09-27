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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

کشف ۱۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مهریز

کشف ۱۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مهریز

یزد- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز از کشف هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ منصور معینی‌کیا اظهار کرد: مأموران یگان امداد مهریز یک دستگاه اتوبوس مسافربری را در جاده اصلی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از اتوبوس، هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را که در باک اضافه خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مهریز تصریح کرد: در این رابطه یک متهم که قصد انتقال سوخت قاچاق از یزد به شرق کشور را داشت، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6960274

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