کشف ۲۴۲ کیلوگرم تریاک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله موادمخدر از طریق محورهای مواصلاتی یزد به دیگر استان‌ها مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر مهریز و دسته رزمی شهید شاهدی با رصد اطلاعاتی، خودروی حامل موادمخدر را در یکی از جاده‌های فرعی شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو ۲۴۲ کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.