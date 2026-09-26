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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

کشف ۲۴۲ کیلوگرم تریاک در یزد

کشف ۲۴۲ کیلوگرم تریاک در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۲۴۲ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در عملیات مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله موادمخدر از طریق محورهای مواصلاتی یزد به دیگر استان‌ها مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر مهریز و دسته رزمی شهید شاهدی با رصد اطلاعاتی، خودروی حامل موادمخدر را در یکی از جاده‌های فرعی شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو ۲۴۲ کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6959295

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