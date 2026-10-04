به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران ، با هدف ارتقای دانش و مهارت علمی طراحان بازی علاقه‌مند به حضور در این رویداد، دو کارگاه تخصصی با موضوعات «پیوند درون‌مایه و مکانیک؛ چطور از موضوعات اجتماعی یک بازی جذاب بسازیم؟» و «هنر موجزنویسی؛ از دفترچه قوانین آشفته تا ساختار استاندارد دفترچه راهنما» در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

نخستین کارگاه با عنوان «پیوند درون‌مایه و مکانیک» روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار می‌شود. در این کارگاه، ارتباط میان درون‌مایه و مکانیک در طراحی بازی و شیوه تبدیل موضوعات اجتماعی به ایده‌های جذاب در بازی‌های رومیزی بررسی خواهد شد. صادق رضانیا، امین انصاری و آرمین مسرور، مدرسان این کارگاه هستند و در جریان آن، نمونه‌هایی از بازی‌های رومیزی به‌صورت موردی تحلیل و درباره ویژگی‌ها و نکات طراحی آن‌ها بحث و گفت‌وگو خواهد شد.

کارگاه دوم با عنوان «هنر موجزنویسی؛ از دفترچه قوانین آشفته تا ساختار استاندارد دفترچه راهنما» نیز روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ و با حضور همین مدرسان برگزار می‌شود. در این کارگاه، نمونه‌هایی از بازی‌های رومیزی به‌صورت تخصصی بررسی و نکات مرتبط با تدوین و ساختاربندی قوانین بازی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه‌ها می‌توانند از طریق پیام‌رسان «بله» با دبیرخانه سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران به شماره ۰۹۳۵۹۵۹۶۴۵۳ در ارتباط باشند.

سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی هنر درحال برگزاری است.