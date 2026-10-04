به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان قزوین با اشاره به تغییر الگوی جمعیتی جامعه اظهار کرد: تعریف سالمندی نیز متناسب با تغییر سبک زندگی و افزایش امید به زندگی نیازمند بازنگری است و نمی‌توان سن ۶۰ سال را به تنهایی ملاک سالمندی افراد قرار داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲.۲ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، افزود: روند تحولات جمعیتی قابل تأمل است و براساس پیش‌بینی‌ها در ۳۰ سال آینده سهم جمعیت سالمند می‌تواند به حدود ۳۰ درصد برسد؛ بنابراین باید از امروز برای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تغییر برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار قزوین یکی از مسائل مهم اجتماعی را کاهش فرزندآوری و گسترش خانواده‌های تک‌فرزند دانست و اظهار کرد: تک‌فرزندی می‌تواند در آینده پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد و اگر امروز برای این تحولات تدبیر نکنیم، در سال‌های آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

نوذری تأکید کرد: تحولات جمعیتی صرفاً یک موضوع آماری نیست و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد؛ از این رو دستگاه‌های مسئول باید با نگاه آینده‌نگر برای مدیریت روند سالمندی جمعیت و مسائل مرتبط با خانواده برنامه‌ریزی کنند.

سالمندی؛ مسئله‌ای فراتر از یک آمار جمعیتی

وی با اشاره به روند افزایش جمعیت سالمند در کشور و استان قزوین گفت: این تحولات باید به عنوان یک هشدار جدی مورد توجه قرار گیرد و از امروز برای پیامدهای آن برنامه داشته باشیم.

استاندار قزوین افزود: افزایش جمعیت سالمند، نیاز به مراقبت و خدمات حمایتی را نیز افزایش می‌دهد و اگر برای این موضوع از امروز برنامه‌ریزی نشود، در آینده دولت ناچار خواهد بود هزینه‌های بیشتری برای نگهداری، مراکز سالمندی و ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی پرداخت کند.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و ساختار خانواده‌ها اظهار کرد: امروز با سالمندانی مواجه هستیم که در مواردی تنها یا بدون حمایت کافی زندگی می‌کنند و با ادامه تغییر سبک زندگی، مسئله مراقبت از سالمندان در سال‌های آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

نوذری تصریح کرد: سالمندی تنها یک مسئله جمعیتی نیست، بلکه یک پدیده مهم اجتماعی و جامعه‌شناختی است که آثار آن در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بیش از امروز نمایان خواهد شد.

ضرورت ایجاد نظام جامع مراقبت از سالمندان

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: باید برای ایجاد و تقویت یک نظام جامع مراقبتی، حمایتی و اجتماعی متناسب با نیازهای سالمندان برنامه‌ریزی کنیم تا در آینده با افزایش جمعیت سالمند، جامعه و دستگاه‌های اجرایی با کمبود ظرفیت مواجه نشوند.

وی بر ضرورت نگاه آینده‌نگر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در حوزه سالمندی باید از امروز آغاز شود و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مراقبتی و حمایتی این پدیده در سیاست‌گذاری‌های استان مورد توجه قرار گیرد.