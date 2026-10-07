به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در نشست وبیناری دیپلماسی اقتصادی با چین که با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد، اظهار کرد: قزوین با وجود وسعت جغرافیایی محدود، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و دانش‌بنیان دارد و می‌تواند یکی از استان‌های هدف برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با چین باشد.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی قزوین افزود: این استان چهارمین استان صنعتی کشور است و حدود ۱۰ درصد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ کشور را در خود جای داده و بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع شوینده، شیرخشک و صنایع غذایی نیز در قزوین انجام می‌شود.

استاندار قزوین صنایع غذایی و تبدیلی، کشاورزی، شیشه و سرامیک، صنایع شوینده، بهداشتی و شیمیایی، خودرو و قطعه‌سازی، کشاورزی هوشمند و گلخانه‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان برای توسعه همکاری با چین عنوان کرد.

نوذری ادامه داد: تجربه توسعه مناسبات اقتصادی قزوین با روسیه و عراق نشان داده است که استان ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای خارجی دارد و اکنون تلاش می‌کنیم از ظرفیت چین برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به همکاری‌های اقتصادی پایدار استفاده کنیم.

شهرک صنعتی قزوین آماده حضور سرمایه‌گذاران چینی است

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: قزوین در حوزه صنایع دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و صنایع های‌تک ظرفیت مناسبی دارد و بسترهایی نیز برای استقرار سرمایه‌گذاران خارجی در استان پیش‌بینی شده است.

استاندار قزوین افزود: تفاهم‌نامه ایجاد نخستین شهرک صنعتی غیردولتی استان با سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه تاکستان به امضا رسیده و این مجموعه با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران چینی را فراهم کند.

نوذری صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، شیشه و سرامیک، شیشه دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های دانش‌بنیان را از دیگر زمینه‌های مناسب برای تعریف پروژه‌های مشترک با سرمایه‌گذاران چینی دانست.

وی تأکید کرد: هدف استان این است که همکاری با چین تنها به تجارت کالا محدود نشود و زمینه برای سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال فناوری، توسعه تولید و حضور محصولات قزوین در بازار چین نیز فراهم شود.

هیأت تجاری قزوین به چین اعزام می‌شود

استاندار قزوین از آمادگی استان برای اعزام هیأت تجاری و اقتصادی به چین خبر داد و گفت: پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری استان همراه با طرح‌های توجیهی و مطالعات امکان‌سنجی آماده شده و می‌توان آنها را برای معرفی به سرمایه‌گذاران چینی ارائه کرد.

نوذری افزود: قزوین آمادگی دارد با محوریت اتاق بازرگانی در نمایشگاه‌های تخصصی چین حضور پیدا کند و یک هیأت تجاری و اقتصادی نیز برای معرفی ظرفیت‌های استان و مذاکره مستقیم با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این کشور به چین اعزام شود.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: محصولاتی مانند زیتون و کشمش قزوین در بازارهای صادراتی مورد استقبال قرار گرفته‌اند و می‌توان با استفاده از ظرفیت بازار چین، زمینه حضور گسترده‌تر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی استان در این کشور را فراهم کرد.

استاندار قزوین همچنین بر استمرار ارتباط میان استان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین تأکید کرد و گفت: پروژه‌ها و موضوعات قابل همکاری جمع‌بندی و از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری خواهد شد تا ارتباطات ایجادشده به برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های اقتصادی منجر شود.

انرژی، آب و لجستیک؛ محورهای همکاری با چین

نوذری انرژی، حمل‌ونقل، آب و لجستیک را از دیگر زمینه‌های مهم برای همکاری با سرمایه‌گذاران چینی دانست و بیان کرد: در این حوزه‌ها مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران چینی در قزوین و تهران انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: برای حدود سه هزار مگاوات تولید برق در استان مجوز صادر شده که بخشی از آن مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است و در برخی پروژه‌ها تأمین تجهیزات به واردات از چین وابسته است؛ بنابراین ظرفیت سفارت ایران در چین می‌تواند در تسهیل این ارتباط نقش مؤثری داشته باشد.

