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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

نوذری: قزوین آماده جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های اقتصادی است

نوذری: قزوین آماده جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های اقتصادی است

قزوین- استاندار قزوین گفت: قزوین آماده توسعه همکاری اقتصادی با چین، جذب سرمایه‌گذاران این کشور و حضور محصولات استان در بازار چین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در نشست وبیناری دیپلماسی اقتصادی با چین که با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد، اظهار کرد: قزوین با وجود وسعت جغرافیایی محدود، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و دانش‌بنیان دارد و می‌تواند یکی از استان‌های هدف برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با چین باشد.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی قزوین افزود: این استان چهارمین استان صنعتی کشور است و حدود ۱۰ درصد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ کشور را در خود جای داده و بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع شوینده، شیرخشک و صنایع غذایی نیز در قزوین انجام می‌شود.

استاندار قزوین صنایع غذایی و تبدیلی، کشاورزی، شیشه و سرامیک، صنایع شوینده، بهداشتی و شیمیایی، خودرو و قطعه‌سازی، کشاورزی هوشمند و گلخانه‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان برای توسعه همکاری با چین عنوان کرد.

نوذری ادامه داد: تجربه توسعه مناسبات اقتصادی قزوین با روسیه و عراق نشان داده است که استان ظرفیت قابل توجهی برای حضور در بازارهای خارجی دارد و اکنون تلاش می‌کنیم از ظرفیت چین برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به همکاری‌های اقتصادی پایدار استفاده کنیم.

شهرک صنعتی قزوین آماده حضور سرمایه‌گذاران چینی است

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: قزوین در حوزه صنایع دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و صنایع های‌تک ظرفیت مناسبی دارد و بسترهایی نیز برای استقرار سرمایه‌گذاران خارجی در استان پیش‌بینی شده است.

استاندار قزوین افزود: تفاهم‌نامه ایجاد نخستین شهرک صنعتی غیردولتی استان با سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه تاکستان به امضا رسیده و این مجموعه با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران چینی را فراهم کند.

نوذری صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، شیشه و سرامیک، شیشه دارویی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های دانش‌بنیان را از دیگر زمینه‌های مناسب برای تعریف پروژه‌های مشترک با سرمایه‌گذاران چینی دانست.

وی تأکید کرد: هدف استان این است که همکاری با چین تنها به تجارت کالا محدود نشود و زمینه برای سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال فناوری، توسعه تولید و حضور محصولات قزوین در بازار چین نیز فراهم شود.

هیأت تجاری قزوین به چین اعزام می‌شود

استاندار قزوین از آمادگی استان برای اعزام هیأت تجاری و اقتصادی به چین خبر داد و گفت: پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری استان همراه با طرح‌های توجیهی و مطالعات امکان‌سنجی آماده شده و می‌توان آنها را برای معرفی به سرمایه‌گذاران چینی ارائه کرد.

نوذری افزود: قزوین آمادگی دارد با محوریت اتاق بازرگانی در نمایشگاه‌های تخصصی چین حضور پیدا کند و یک هیأت تجاری و اقتصادی نیز برای معرفی ظرفیت‌های استان و مذاکره مستقیم با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این کشور به چین اعزام شود.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: محصولاتی مانند زیتون و کشمش قزوین در بازارهای صادراتی مورد استقبال قرار گرفته‌اند و می‌توان با استفاده از ظرفیت بازار چین، زمینه حضور گسترده‌تر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی استان در این کشور را فراهم کرد.

استاندار قزوین همچنین بر استمرار ارتباط میان استان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین تأکید کرد و گفت: پروژه‌ها و موضوعات قابل همکاری جمع‌بندی و از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری خواهد شد تا ارتباطات ایجادشده به برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های اقتصادی منجر شود.

انرژی، آب و لجستیک؛ محورهای همکاری با چین

نوذری انرژی، حمل‌ونقل، آب و لجستیک را از دیگر زمینه‌های مهم برای همکاری با سرمایه‌گذاران چینی دانست و بیان کرد: در این حوزه‌ها مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران چینی در قزوین و تهران انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: برای حدود سه هزار مگاوات تولید برق در استان مجوز صادر شده که بخشی از آن مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است و در برخی پروژه‌ها تأمین تجهیزات به واردات از چین وابسته است؛ بنابراین ظرفیت سفارت ایران در چین می‌تواند در تسهیل این ارتباط نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6970650

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