به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در همایش فرزندان حیدرکرار که با هدف هم‌افزایی و انتقال تجربیات جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز ملت ایران در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و مقاومت مردم ایران به الگویی برای آزادگان و مستضعفان جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره تاب‌آوری مردم و جلوگیری از خطای محاسباتی مسئولان افزود: هرچه مردم در این صحنه تاب‌آوری و مقاومت بیشتری داشته باشند، زمینه برای پیروزی فراهم‌تر خواهد شد و حضور مردم در صحنه موجب می‌شود مسئولان نیز دچار اشتباه محاسباتی نشوند.

فروزنده ادامه داد: همه مسئولان وظیفه دارند برای افزایش تاب‌آوری مردم تلاش کنند و در شهرداری تهران نیز با همکاری شورای شهر و مدیریت شهری، تلاش اصلی بر خدمت‌رسانی به مردم و تقویت ظرفیت‌های شهری بوده است.

نقش شهرداری در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات شهرداری، حضور در کنار مردم و سایر نیروها در جریان این جنگ بود؛ نیروهای شهرداری در مناطق و نواحی، در کنار سپاه، بسیج، هلال‌احمر و نیروی انتظامی از نخستین لحظات در محل حوادث حاضر شدند و برای ساماندهی شرایط و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده اقدام کردند.

وی افزود: پس از پایان جنگ نیز شهرداری در حوزه اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده و بازسازی واحدهای مسکونی ورود کرد و این تجربه در جنگ رمضان مورد استفاده قرار گرفت.

فروزنده با بیان اینکه ۵۱ هزار واحد آسیب‌دیده تعیین تکلیف شده‌اند، گفت: خانواده‌هایی که منازل آنها آسیب دیده بود، در محل‌هایی که برای آنها در نظر گرفته شد مستقر شدند و روند بازسازی نیز در حال انجام است.

تشکیل ۲۱ قرارگاه برای افزایش تاب‌آوری

وی با اشاره به اقدامات شهرداری برای افزایش تاب‌آوری مردم اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲۱ قرارگاه در شهرداری تهران شکل گرفته که یکی از مهم‌ترین آنها قرارگاه بازسازی بوده است.

فروزنده ادامه داد: در کنار قرارگاه بازسازی، قرارگاه معیشت نیز فعال شده و طرح معیشت با هدف استفاده از ظرفیت‌های شهرداری برای کمک به تثبیت قیمت کالاهای اساسی دنبال می‌شود.

وی گفت: در این طرح قرار است برای شهروندان تهرانی بر اساس کد ملی سهمیه‌ای برای دریافت برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و حبوبات در نظر گرفته شود و این طرح با هدف کاهش فاصله میان تولید و مصرف و حذف واسطه‌ها اجرا خواهد شد.

بسته حمایتی شهرداری برای فرزندآوری

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین از برنامه مدیریت شهری برای حمایت از خانواده‌های دارای فرزند خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری، شهرداری تهران در حال تدوین بسته‌ای حمایتی برای مادرانی است که از سال ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند می‌شوند.

وی افزود: مجموع حمایت‌های این بسته حدود ۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود که به صورت نقدی و غیرنقدی ارائه می‌شود و جزئیات آن در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

فروزنده همچنین از برنامه‌های شهرداری در حوزه مسکن، سلامت، پزشک خانواده و کارآفرینی خبر داد و گفت این برنامه‌ها به تدریج اعلام و اجرایی خواهند شد.

اشاره به عملکرد مدیریت شهری در حمل‌ونقل و فضای سبز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل عمومی، توسعه مترو، اتوبوسرانی، بزرگراه‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح دنبال شده و بیش از ۵۰ کیلومتر خط مترو با ۲۳ ایستگاه و بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس به ظرفیت‌های حمل‌ونقل اضافه شده است.

فروزنده همچنین از اضافه شدن بیش از ۱۱ هزار هکتار فضای سبز خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری، حرکت به سمت تأمین آب فضای سبز از طریق بازچرخانی آب و کاهش وابستگی به آب چاه‌هاست.

وی در پایان با تأکید بر نقش بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و بسیجی، گفت: شهرداری تهران در این مسیر در کنار بانوان خواهد بود و باید با تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری، ظرفیت‌های مردمی بیش از گذشته در میدان حضور داشته باشند.