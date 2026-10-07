به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، مراسم تقدیر از کارکنان موثر در مراسم تشییع رهبر شهید در منطقه۲ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مدیران کل معاونت، صالحی شهردار منطقه۲ و معاونان، مدیران و کارکنان این منطقه برگزار شد.



فروزنده در این مراسم با اشاره به تحولات نگرشی نسبت به نهاد شهرداری اظهار داشت: اگرچه مردم ممکن است شهرداری را نهادی با رویکردهای مختلف بدانند، اما تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که شهرداری در لحظات حساس، نهادی کارآمد، خدمت‌گزار و هم‌دل با مردم ظاهر شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه با تبیین رویکرد جدید مدیریت شهری، موضوع معیشت را یکی از حیاتی‌ترین اولویت‌های کنونی بر شمرد و گفت: مدیریت شهری در این رویکرد در کنار وظایف عمرانی، نقشی حمایتی در بهبود شرایط معیشتی را به طور جدی دنبال می کند.



فروزنده گفت: با توجه به لزوم تقویت «تاب‌آوری اجتماعی» در برابر آسیب‌های اقتصادی و جنگ‌های روانی، فعال‌سازی شبکه‌های تولید و توزیع کالا در سطح محلات و حضور مستمر مدیران در میان مردم بایستی به طور جدی دنبال شود تا از این طریق، موجی از آرامش اقتصادی و اعتماد در سطح محلات شکل بگیرد.



معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت مرکزی به مدیریت «محله‌محور»، گفت: برنامه‌ای برای فعال‌سازی ۳۶۰ محله تهران در دستور کار قرار دارد به نحویکه در هر محله، بستری برای تعاملات اجتماعی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی فراهم کنیم تا محلات از حالت سکون خارج شده و به نقاطی پویا و زنده تبدیل شوند.



وی در ادامه با اشاره به اولویت‌های کلان مدیریت شهری، بر ضرورت حفظ و نگهداری فضای سبز و زیرساخت‌های شهری در کنار پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: اعتبار یک سازمان، در میزان پاسخگویی و درک نیازهای مردم نهفته است



مهدی صالحی ، شهردار منطقه۲ نیز دراین نشست با تأکید بر نقش محوری تهران به عنوان «مرکز مقاومت و اقتدار کشورگفت: مدیریت شهری با وجود چالش‌ها، از روند پیشرفت پروژه‌ها عقب‌نشینی نکرده و تلاش شده است تا تمامی تعهدات به شهروندان با کمترین تأخیر عملیاتی شود .



وی با ارائه گزارش عملکرد «قرارگاه‌ سازندگی»، از تکمیل خدمات مربوط به ۴۲۷۰ واحد آسیب‌دیده خبر داد و اعلام کرد : فرآیند اسکان موقت و خدمات حمایتی به طور کامل انجام شده است. پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و صدور پروانه‌های ساختمانی در حال انجام و برای رفع موانع حقوقی در برخی ساختمان‌های مشمول تخریب تلاش جدی می شود تا روند بازسازی با حمایت‌های قانونی تسریع شود.



وی درادامه به تشکیل قرارگاه های ۲۱ گانه ایران پیروز اشاره کرد و گفت: با توجه بر اهمیت قرارگاه امنیت و معیشت غذایی، با هماهنگی صورت گرفته، مرکزی دربوستان نهج البلاغه آماده فعالیت شده است.



وی با اشاره به قرارگاه حمایت از میادین اشاره کرد و گفت: منطقه ما بیست و هشت موقعیت را دارد و میادینی همچون «میدان شهید تهرانی مقدم» ، «میدان صنعت» ، چهار راه مقاومت و «میدان سما» به عنوان میادین استراتژیک نقش مهمی در ایجاد پویایی شهری و تعاملات اجتماعی دارند.



لازم به ذکر است معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در پایان این مراسم به پاس قدردانی از تلاش‌های بی‌دریغ و همراهی مستمر کارکنان در عرصه‌های مختلف، از نقش‌آفرینی فعال پرسنل در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، جنگ رمضان و همچنین حضور درمیادین و تجمعات شبانه تقدیر کرد. در راستای ترویج فرهنگ قدرشناسی و حمایت از بنیان خانواده، از همکارانی که در سال گذشته با سپری کردن دوران خدمت، به جمع بازنشستگان پیوستند و همچنین از همکارانی که با پدیده مبارک فرزندآوری، در مسیر توسعه نیروی انسانی جامعه حضور یافتند، قدردانی شد.