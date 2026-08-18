آمادگی تهران برای شرایط بحران بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری تهران در جریان جنگ اخیر، بخشی از ظرفیت‌های خود را برای اسکان و پشتیبانی از شهروندان در شرایط بحرانی فعال کرد؛ ظرفیتی که به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در مدت کوتاهی برای اسکان میلیون‌ها نفر آماده‌سازی شد.

لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی شهر تهران اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر توانستیم ظرف دو هفته حدود چهار میلیون جای اسکان آماده کنیم تا مردم بتوانند به‌راحتی در این ظرفیت‌ها اسکان پیدا کنند.

وی افزود: همچنین برای نزدیک به ۲۰ میلیون نفر آمادگی پذیرایی و تأمین غذا داشتیم و تعداد زیادی از این ظرفیت نیز مورد استفاده قرار گرفت.

فروزنده با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در شرایط بحران با مدیریت عادی شهر متفاوت است، گفت: سیستم پشتیبانی، سیستم شهروند، میادین، مدیریت بحران و آتش‌نشانی همگی آماده هستند و نوع مدیریتی که دنبال می‌کنیم، علاوه بر مدیریت عادی، مدیریت در شرایط بحران است.

وی ادامه داد: ۱۹ قرارگاه نیز تشکیل شده که مأموریت آنها پیگیری موضوعاتی است که می‌تواند بر تاب‌آوری مردم اثرگذار باشد. این قرارگاه‌ها آماده هستند، فعالیت می‌کنند و مسائل مختلف را دنبال و حل‌وفصل می‌کنند.

معاون شهردار تهران همچنین درباره آمادگی مناطق مختلف برای تأمین نیازهای اساسی در شرایط بحران اظهار کرد: هر منطقه برای خودش از نظر آب، برق، مواد غذایی و اقدامات اساسی آمادگی لازم را ایجاد کرده تا اگر مشکلی به وجود آمد، بتواند با شرایط مقابله کند.

فروزنده با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: آمادگی امروز ما بیشتر شده و اقدامات زیرساختی و توافقات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی همچنین از اعلام آمادگی شهرداری تهران برای همکاری با دولت در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: شهردار تهران به دولت اعلام کرده است که شهرداری آمادگی دارد در حوزه انرژی، سلامت و کالاهای اساسی به‌طور جدی همکاری کند.