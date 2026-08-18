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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۵

فروزنده در گفتگو با مهر:

آمادگی تهران برای شرایط بحران بیشتر شده است

آمادگی تهران برای شرایط بحران بیشتر شده است

معاون شهردار تهران از افزایش آمادگی پایتخت برای مدیریت شرایط بحران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری تهران در جریان جنگ اخیر، بخشی از ظرفیت‌های خود را برای اسکان و پشتیبانی از شهروندان در شرایط بحرانی فعال کرد؛ ظرفیتی که به گفته معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در مدت کوتاهی برای اسکان میلیون‌ها نفر آماده‌سازی شد.

لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی شهر تهران اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر توانستیم ظرف دو هفته حدود چهار میلیون جای اسکان آماده کنیم تا مردم بتوانند به‌راحتی در این ظرفیت‌ها اسکان پیدا کنند.

وی افزود: همچنین برای نزدیک به ۲۰ میلیون نفر آمادگی پذیرایی و تأمین غذا داشتیم و تعداد زیادی از این ظرفیت نیز مورد استفاده قرار گرفت.

فروزنده با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در شرایط بحران با مدیریت عادی شهر متفاوت است، گفت: سیستم پشتیبانی، سیستم شهروند، میادین، مدیریت بحران و آتش‌نشانی همگی آماده هستند و نوع مدیریتی که دنبال می‌کنیم، علاوه بر مدیریت عادی، مدیریت در شرایط بحران است.

وی ادامه داد: ۱۹ قرارگاه نیز تشکیل شده که مأموریت آنها پیگیری موضوعاتی است که می‌تواند بر تاب‌آوری مردم اثرگذار باشد. این قرارگاه‌ها آماده هستند، فعالیت می‌کنند و مسائل مختلف را دنبال و حل‌وفصل می‌کنند.

معاون شهردار تهران همچنین درباره آمادگی مناطق مختلف برای تأمین نیازهای اساسی در شرایط بحران اظهار کرد: هر منطقه برای خودش از نظر آب، برق، مواد غذایی و اقدامات اساسی آمادگی لازم را ایجاد کرده تا اگر مشکلی به وجود آمد، بتواند با شرایط مقابله کند.

فروزنده با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: آمادگی امروز ما بیشتر شده و اقدامات زیرساختی و توافقات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی همچنین از اعلام آمادگی شهرداری تهران برای همکاری با دولت در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: شهردار تهران به دولت اعلام کرده است که شهرداری آمادگی دارد در حوزه انرژی، سلامت و کالاهای اساسی به‌طور جدی همکاری کند.

کد مطلب 6917940

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