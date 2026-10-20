طرح «تورم صفر» کاملا مبنای علمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از برگزیدگان فصل تابستان مناطق ۲۲گانه، عصر امروز - سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵- با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از مدیران و کارکنان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در محل ساختمان بلدیه برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: در کارها باید نیت مان الهی باشد و تلاش کنیم که با تمام وجود به مردم خدمت کنیم. امروز به فضل الهی شهرداری تهران‌ با تلاش شما کارکنان، یک جایگاه ویژه در بین مردم دارد و در این راستا سرمایه اجتماعی ویژه‌ای ایجاد شده و جایگاه خدمت گذاری خود را پیدا کرده که باعث شده در هر مساله ای که وارد می‌شود موفق شود.

وی افزود: در ابتدای راه وقتی وارد شهرداری شدیم، مشکلاتی مثل بدهی ها، پرداخت حقوق و تسویه پیمانکاران را داشتیم امروز اما از این مشکلات عبور کردیم. امروز بودجه شهرداری محقق شد و از ۳۲۰ همت تکلیفی عبور می‌کنیم و هدف گذاری از ۴۰۰ همت به بالا است. در واقع بودجه ما نسبت به ابتدای دوره ۱۲ برابر شده است.

فروزنده بیان کرد: در بحث رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ، حتی یک مورد هم ندیدیم که مردم آسیب دیده، از شهرداران و کارشناسان و کارکنان شهرداری گلایه کنند و کارها به نحو احسن انجام شد.

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اجرای طرح تورم صفر گفت: طرح تورم صفر، تثبیت نرخ و حذف واسطه‌ها است و کاملا مبنای علمی دارد. اگر شما رابطه بین تولید و مصرف و ثبات ایجاد کنید برکات آن هم برای تولیدکننده است و هم برای مصرف کننده. همچنین در پنج منطقه بازارچه های تولید به مصرف راه اندازی شده است‌ که‌ حتی ارزان‌تر از میادین میوه و تره بار شهرداری، اقلام را عرضه می کنند. بسیاری از تجار و تولید کنندگان برای کمک به طرح تورم صفر اعلام آمادگی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی عملکرد را از ابزارهای مهم مدیریت عنوان کرد و یادآور شد: تجلیل و تقدیر و پاداش در این زمینه باعث ارتقای عملکرد می‌شود. اما برای نظام پاداش باید شاخص مشخص شود تا هر فردی شاخص را حفظ کند و علاوه بر این برای دیگران راهگشا و باعث انگیزه شود.

فروزنده ادامه داد: مسأله مهم دیگر نحوه ارزیابی است که برای بهبود این روند، کار را به صورت گروهی انجام می دهیم. باید نهایتا برای آن فرد مسیر و نظام ارتقا مشخص کنیم که این کار به سیستم کمک می کند.

به گفته معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران؛ آثار این تشویق‌ها افزایش انگیزه نیروی انسانی است که ما در جنگ این انگیزه ها را دیدیم. همچنین بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی، بهبود روند کار، تقویت نیروی مطلوب و افزایش خلاقیت و نوآوری از دیگر آثار تشویق و تجلیل از افراد فعال یک سیستم است.

وی با بیان این مطلب که عبور از روزمرگی و حل چالش های اصلی و کلان بسیار حائز اهمیت است، گفت: شهردار تهران در رأس این رویکرد است و بر همین اساس است که قرارگاه اجتماعی و قرارگاه مسکن را ایجاد کرده و توسعه حمل و نقل، رشد جمعیت، نوآوری و کارآفرینی برای همه اقشار از جمله زنان سرپرست خانوار را دنبال می کند.

فروزنده در پایان با تاکید بر اینکه اگر منافع سازمان و افراد با هم گره بخورد و اگر سیستم و کارمند از این تعامل راضی باشند، اتفاقات مثبتی می افتد، خاطرنشان کرد: باید دغدغه‌های کارکنان را پیگیری و چالش‌های آن‌ها را حل کنیم تا آنها با خاطری آسوده تر به شهروندان خدمت رسانی کنند. بر اساس همین رویکرد است که ستاد ویژه ای ایجاد شده‌ تا مسکن کارکنان را پیگیری کند.

در پایان این مراسم از برگزیدگان فصل تابستان مناطق ۲۲گانه تجلیل شد.