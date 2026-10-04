بسته «پرورش کشاورزان آینده» آماده اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با تأکید بر ضرورت تربیت نسل آینده کشاورزی کشور، اظهار کرد: کشاورزی برای حفظ تولید و افزایش بهره‌وری به نیروی انسانی ماهر و تکنسین‌های آموزش‌دیده نیاز دارد و نمی‌توان آینده این بخش را صرفاً با اتکا به آموزش‌های دانشگاهی و مدارک تحصیلی تأمین کرد.

وی افزود: بخش کشاورزی امروز به نیروهای مهارتی در حوزه‌هایی مانند مزرعه، رانندگی و تعمیر ماشین‌آلات کشاورزی، تغذیه و مدیریت گلخانه نیاز دارد و باید مسیر آموزش این نیروها از دوران نوجوانی و جوانی طراحی شود.

سهم آموزش کشاورزی باید افزایش یابد

معاون سازمان تات با اشاره به وضعیت آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور گفت: حدود ۴۵ درصد دانش‌آموزان در مسیر آموزش‌های فنی و مهارتی قرار دارند، اما سهم کشاورزی از این جمعیت بسیار محدود است و حدود ۴۰ هزار نفر اعلام می‌شود که معادل حدود ۲.۵ درصد است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در اصلاحات مربوط به برنامه هفتم توسعه، سهم آموزش کشاورزی افزایش پیدا کند و به حدود ۱۵ درصد برسد تا متناسب با نیازهای بخش کشاورزی، نیروی انسانی مورد نیاز این بخش نیز تربیت شود.

فرجی توضیح داد: اگر تعداد دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر برسد و بخشی از آنها هر سال وارد بازار کار شوند، می‌توان سالانه حدود ۴۳ هزار نیروی جدید به بخش کشاورزی وارد کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در روند جایگزینی نیروی انسانی این بخش نقش مؤثری داشته باشد.

هنرستان‌های کشاورزی باید به محیط واقعی تولید نزدیک شوند

معاون سازمان تات بر ضرورت تغییر مکان و کارکرد هنرستان‌های کشاورزی نیز تأکید کرد و گفت: هنرستان‌های کشاورزی باید تا حد امکان در روستاها و مناطق کشاورزی مستقر شوند تا جوانان روستایی بتوانند آموزش‌های مهارتی را در محیط واقعی تولید دریافت کنند.

به گفته وی، ایجاد مشوق برای جوانان روستایی و فراهم کردن شرایطی که آنها پس از آموزش بتوانند در محل زندگی خود به فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی بپردازند، از الزامات تربیت کشاورزان آینده است.

فرجی تأکید کرد: اگر کشاورزی از نظر اقتصادی برای نسل جوان جذاب نباشد، صرفاً توسعه آموزش نمی‌تواند به ماندگاری نیروی انسانی در این بخش منجر شود.

حرکت آموزش کشاورزی از کلاس به مزرعه و گلخانه

معاون سازمان تات با اشاره به همکاری سازمان تات با دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با این دانشگاه منعقد شده است تا دانشجویان دوره‌های کاردانی بخشی از آموزش خود را در مزرعه و گلخانه و در محیط واقعی تولید دریافت کنند.

وی همچنین از همکاری با انجمن ترویج خبر داد و گفت: در این همکاری، مطالعات و آثار آموزشی و ترویجی مورد نیاز بخش کشاورزی تهیه خواهد شد تا آموزش‌ها بیش از گذشته به نیازهای واقعی تولید نزدیک شود.

فرجی ادامه داد: رویکرد مورد نیاز در آموزش کشاورزی، تربیت نیرویی است که بتواند در محیط واقعی کار کند؛ از این رو باید ارتباط دانشگاه، هنرستان، مراکز مهارتی، بخش خصوصی و مزرعه تقویت شود.

کشاورزی به کاردان‌های ماهر نیاز دارد

معاون سازمان تات با انتقاد از تمرکز بیش از اندازه نظام آموزش عالی بر تولید مقالات علمی، بر ضرورت افزایش آموزش‌های کاربردی تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید علاوه بر تولید علم، در حل مسائل واقعی کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید نیز نقش داشته باشند.

وی افزود: بخش کشاورزی به کاردان‌های ماهر نیاز دارد؛ افرادی که بتوانند در گلخانه، مزرعه، باغ، ماشین‌آلات و سایر فعالیت‌های تولیدی حضور مؤثر داشته باشند.

فرجی تأکید کرد: سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برای فعالیت‌های عملی، همکاری با بخش کشاورزی و تربیت نیروی مورد نیاز تولید نیز انگیزه داشته باشند.

وی با بیان اینکه بسته «طرح پرورش کشاورزان آینده» آماده شده است، تصریح کرد: اجرای این طرح بیش از آنکه نیازمند بودجه سنگین باشد، به حمایت سیاست‌گذار و ایجاد سازوکار مناسب برای تربیت، آموزش و ماندگاری نیروی انسانی در بخش کشاورزی نیاز دارد.