به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ آیین بازگشایی سراسری هنرستان‌های کشاورزی در سال جدید به صورت هم‌زمان و برخط در ۳۵ هنرستان کشاورزی دخترانه و پسرانه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در این آیین بازگشایی هنرستان‌های کشاورزی کشور رو به دانش‌آموزان، گفت: شما دانش‌آموزان اگر امروز خوب مهارت بیاموزید مطمئن باشید در زندگی خود آینده درخشانی خواهید داشت ضمن اینکه برای جامعه نیز مفید خواهید بود.

وی افزود: بخش کشاورزی در سال‌های اخیر دچار تحولات بسیاری شد و در حال حاضر فناوری حرف اول را می‌زند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار دانش‌آموزان مشغول تحصیل در هنرستان‌های بخش کشاورزی، اظهار کرد: این عدد پایین است. با توجه به اهمیت مهارت آموزی در بحث کشاورزی، ۲.۵ درصد برای سهمی که این حوزه در اقتصاد دارد نیاز به افزایش دارد.

نوری با تأکید بر حضور جوانان در بخش کشاورزی باید افزایش یابد، ادامه داد: دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی هم باید از این فرصت استفاده کرده و به کمک کشاورزی فناورانه آیند.

این مقام عالی وزارت اضافه کرد: دانش‌آموزان یادگیری لازم را از دانش دبیران داشته باشند تا فردا در عرصه‌های عمل نقش مهمی ایفا کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان خطاب به دانش‌آموزان هنرستان‌های کشاورزی، گفت: اتفاق‌های اخیر ثابت کرد بخش کشاورزی تا چه حد برای پیشرفت کشور و تاب‌آوری امنیت غذایی ضروری است.