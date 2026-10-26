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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

طرح ملی «تربیت مدیران فردا» در استان‌ها اجرایی می‌شود

طرح ملی «تربیت مدیران فردا» در استان‌ها اجرایی می‌شود

فاز نخست طرح ملی «تربیت مدیران فردا» به‌صورت پایلوت در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۵ استان قزوین، البرز، قم، کرمانشاه و همدان اجرا شد و تا دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فاز نخست طرح ملی «تربیت مدیران فردا» با تأکید رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با هدف شناسایی و پرورش نخبگان مدیریتی، به‌صورت پایلوت در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۵ استان قزوین، البرز، قم، کرمانشاه و همدان اجرا شد و تا دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

رضا افلاطونی در نشست با مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع که به بررسی عملکرد و روند اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس سازمان مرتبط با آن معاونت اختصاص داشت، نوسازی نظام مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نو را بر پایه شاخص‌هایی همچون خلاقیت، نوآوری و توانمندی‌های تخصصی و علمی، از ضرورت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت صرفه‌جویی، ساماندهی فضای اداری و حذف هزینه‌های مازاد و غیرضروری تأکید کرد و خواستار مدیریت بهینه منابع و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود شد.

افلاطونی با اشاره به ضرورت تقویت منابع مالی سازمان، بر توجه به روش‌های متنوع تأمین مالی، پیگیری افزایش اعتبارات و تحقق درآمدهای تکلیفی تأکید کرد و این اقدامات را در تأمین منابع مورد نیاز و پیشبرد برنامه‌های سازمان حائز اهمیت دانست.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با تأکید بر اهمیت و نقش جنگلبانان و نیروهای حفاظتی در صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی، تصریح کرد که ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها باید تمامی اطلاعات مربوط به نیروهای حفاظتی را در سامانه مربوطه ثبت و به‌روزرسانی کنند تا حقوق ماهانه این نیروها به‌موقع و بدون مشکل پرداخت شود.

کد مطلب 6990102

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