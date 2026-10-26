به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فاز نخست طرح ملی «تربیت مدیران فردا» با تأکید رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و با هدف شناسایی و پرورش نخبگان مدیریتی، به‌صورت پایلوت در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۵ استان قزوین، البرز، قم، کرمانشاه و همدان اجرا شد و تا دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

رضا افلاطونی در نشست با مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع که به بررسی عملکرد و روند اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس سازمان مرتبط با آن معاونت اختصاص داشت، نوسازی نظام مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نو را بر پایه شاخص‌هایی همچون خلاقیت، نوآوری و توانمندی‌های تخصصی و علمی، از ضرورت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت صرفه‌جویی، ساماندهی فضای اداری و حذف هزینه‌های مازاد و غیرضروری تأکید کرد و خواستار مدیریت بهینه منابع و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود شد.

افلاطونی با اشاره به ضرورت تقویت منابع مالی سازمان، بر توجه به روش‌های متنوع تأمین مالی، پیگیری افزایش اعتبارات و تحقق درآمدهای تکلیفی تأکید کرد و این اقدامات را در تأمین منابع مورد نیاز و پیشبرد برنامه‌های سازمان حائز اهمیت دانست.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با تأکید بر اهمیت و نقش جنگلبانان و نیروهای حفاظتی در صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی، تصریح کرد که ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها باید تمامی اطلاعات مربوط به نیروهای حفاظتی را در سامانه مربوطه ثبت و به‌روزرسانی کنند تا حقوق ماهانه این نیروها به‌موقع و بدون مشکل پرداخت شود.