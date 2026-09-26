به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ آیین بازگشایی سراسری هنرستان‌های کشاورزی در سال جدید به صورت هم‌زمان و برخط در ۳۵ هنرستان کشاورزی دخترانه و پسرانه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد.

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این آیین با بیان اینکه سال تحصیلی جدید با شرایط سختی آغاز شده است، گفت: شرایط جنگی پشت‌سر گذاشته‌ایم که هنوز به پایان نرسیده اما بر همگان روشن است که ما پیروز میدان هستیم.

وی افزود: باید تمام تلاش ما این باشد که مردم به شرایط مناسب‌تری برای زندگی، تحصیل و ادامه فعالیت‌ها برگردند.

وی ادامه داد: ایستادگی مردم، دولت و نیروهای مسلح قابل تقدیر است. متولیان حوزه امنیت غذایی عملکرد خوبی در شرایط جنگی داشتند.

این نماینده مجلس با اشاره به هدف‌گذاری بخش کشاورزی در برنامه هفتم پیشرفت، یادآور شد: در سال نخست، عدد مناسبی در رشد کشاورزی نداشتیم اما در سال دوم احساس می‌شود جبران شود. برآوردها و آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود اینکه رشد اقتصادی خوبی نداشتیم و عدد نزولی است اما بخش کشاورزی رشد بیش از ۳ درصدی داشته است. البته این عدد باید ۵.۵ باشد.

پیش‌بینی درست بودجه برای نفوذ دانش

فلسفی با اشاره به عقب‌ماندگی آموزش و ترویج در بخش کشاورزی، ادامه داد: در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی باید تدابیر لازم را داشته با تصویب بودجه مناسب انتظارات در حوزه پیشرفت کشاورزی محقق شود.

وی افزود: تخصیص اعتبار برای ارتقا بهره‌وری همیشه محل بحث بوده اما برای دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بودجه نیاز است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تأکید مرد: پیش از بسته شدن بودجه ۱۴۰۶ باید با رایزنی اعتبار مورد نیاز در بودجه لحاظ شود تا انتظارات در کاهش مصرف آب، رشد کشاورزی، نفوذ دانش و... محقق شود.

فلسفی با بیان اینکه آمار هنرستان‌ها از سال ۱۴۰۰ تا امروز رشد خوبی داشته است، گفت: این عدد از ۵ هنرستان امسال به ۳۷ هنرستان رسیده است. این نویدبخش جوان‌سازی حوزه کشاورزی است اگرچه آمار دانش‌آموزان این هنرستان‌ها نیاز به بررسی دارد.

وی افزود: شاید نیاز است از کمک آموزش و پرورش بهره جست تا با حمایت دستگاه‌های متولی اهداف قابل دستیابی باشند.

این نماینده مجلس دوازدهم در پایان گفت: دانش‌آموزان هنرستان‌ها پاسدار هویت ملی و استقلال فرهنگی هستند؛ ضمن اینکه معلمان هنرستان‌های کشاورزی باید مورد تکریم همگان باشند تا احساس رضایت کنند و شاهد تحولات بنیادین در حوزه نفوذ دانش در بخش کشاورزی باشیم.