به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ آیین بازگشایی سراسری هنرستانهای کشاورزی در سال جدید به صورت همزمان و برخط در ۳۵ هنرستان کشاورزی دخترانه و پسرانه در محل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد.
غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم گفت: امسال برای آموزش، ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی برنامههایی در سازمان تات دیده شده که در حال پیگیری است. یکی از این برنامهها، طرحهای توسعهای در مزارع است که ۱۴۵۰ محقق معین در کنار کشاورزان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی به عنوان قلب هر بخش است، اظهار کرد: به طور قطع هر چه بهرهبردار ماهرتر باشد، بهرهوری در حوزه کشاورزی افزایش مییابد.
گلمحمدی یادآور شد: امسال دو هنرستان دخترانه به ۳۵ هنرستانهای بخش کشاورزی افزوده شده که آموزشهای تخصصی میبینند و دروس از سوی هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تدریس میشود و با آموزشهای، آموزش و پرورش متفاوت است.
وی ادامه داد: آموزش همراه با تولید در هنرستانها در حال اجرا است؛ علاوهبر اینکه در کنار هنرستانها، بحث سنجش صلاحیتهای حرفهای نیز موضوع مهمی است که مجوزهای اولیه آن گرفته شده است.
رئیس سازمان تات ادامه داد: ما در کنار تمام این برنامهها، از بازماندگان تحصیل هم غافل نبودهایم و دورههای مهارتی آموزش داده میشود که سال گذشته ۲۵ هزار بهرهبردار در طرح آموزش مهارت شرکت کردند و آموزش دیدند.
گلمحمدی با اشاره به نخستین مرکز راهاندازی شده ادوات کشاورزی، تصریح کرد: در این مرکز ضمن تحویل ادوات کشاورزی از جمله تراکتور و کمباین، آموزشهای فنی لازم هم به بهرهبرداران داده میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: تمام تلاش این است که نیروی انسانی فعال در عرصه کشاورزی را بهرهور کنیم تا ضمن نفوذ دانش و فناوری به اهداف ارتقا بهرهوری کشت دست پیدا کنیم.
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