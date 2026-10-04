از ابتدای سال زراعی ۸.۵میلیمتر بارش در گلپایگان ثبت شد

محمد شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه هواشناسی گلپایگان، میزان بارش ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان به ۸.۵ میلی‌متر رسید.

وی افزود: با ثبت این میزان بارش، مجموع بارندگی سال زراعی جاری در گلپایگان نیز تاکنون ۸.۵ میلی‌متر بوده است، در حالی که در مدت مشابه سال زراعی گذشته بارشی به ثبت نرسیده بود.

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان با اشاره به میزان بارش در ایستگاه‌های باران‌سنجی شهرستان گفت: در ایستگاه مرغ بالا ۱۲ میلی‌متر، تیکن ۷ میلی‌متر و گلشهر ۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

رئیس اداره هواشناسی گلپایگان، با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای روز یکشنبه گفت: آسمان شهرستان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و در برخی نقاط بارش پراکنده وشب قسمتی ابری تا نیمه‌ابری، گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛همچنین دمای هوا در این روز بین ۱۵ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.