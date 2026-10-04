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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

تصاویری از بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان

تصاویری از بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان

رشت- در این فیلم، تصاویری از بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6967987

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