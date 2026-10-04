https://mehrnews.com/x3df7Q ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6967987 استانها گیلان استانها گیلان ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ تصاویری از بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان رشت- در این فیلم، تصاویری از بارش شدید باران در برخی نقاط گیلان را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6967987 کپی شد مطالب مرتبط از ابتدای سال زراعی ۸.۵میلیمتر بارش در گلپایگان ثبت شد دمای هوای مشهد امشب به ۱۳ درجه میرسد؛پیش بینی بارش باران هواشناسی: بیشترین باران در گلپایگان بارید؛ تداوم فعالیت سامانه بارشی هشدار بارشهای سیلآسا در گیلان؛ مردم از حاشیه رودخانهها فاصله بگیرند برچسبها بارش باران استان گیلان فصل پاییز
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