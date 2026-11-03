باقر سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ۱۱ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵، بارش باران در مناطق مختلف مازندران گزارش شده است.

وی افزود: پس از سفیدآب، ایستگاه سلمانشهر با ۳۷.۶ میلی‌متر و نوشهر با ۳۱ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار در ایستگاه‌های میاندلات ۲۴.۴ میلی‌متر، کلاردشت ۲۳ میلی‌متر و سنگ‌پشته ۲۲.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

سلطانی افزود: همچنین در ایستگاه‌های کالی‌کلا ۱۹ میلی‌متر، رامسر ۱۶ میلی‌متر و خشکه‌داران ۱۴ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.