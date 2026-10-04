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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

مدال نقره ملی‌پوش بدمینتون ایران در سریز اوگاندا

مدال نقره ملی‌پوش بدمینتون ایران در سریز اوگاندا

ملی‌پوش بدمینتون ایران با شکست در دیدار نهایی رقابت‌های اینترنشنال سریز اوگاندا به مدال نقره این مسابقات دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیاتی پس از پشت سر گذاشتن چهار حریف و صعود به دیدار نهایی امروز در پنجمین مسابقه خود در رقابت‌های اینترنشنال سریز اوگاندا مقابل نماینده میانمار به میدان رفت.

ملی‌پوش بدمینتون ایران در این دیدار که سه گیم به طول انجامید گیم نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ به سود خود به پایان رساند اما در دو گیم بعدی با نتایج ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۲ شکست خورد تا با نتیجه ۲ بر یک از رسیدن به مدال طلا بازبماند و به مدال نقره بسنده کند.

رقابت‌های اینترنشنال سریز اوگاندا از ۹ مهرماه آغاز شد و حیاتی با عملکردی موفق و عبور از حریفان خود تا فینال پیش رفت و در نهایت عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.

کد مطلب 6967671
فریبا جلیل خانی

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