به گزارش خبرنگار مهر، در ورزش قهرمانی همه رشته‌ها مدال‌آور نمی‌شوند و نمی‌توان از هر تیم یا ورزشکاری انتظار موفقیت در تمام رقابت‌های بین‌المللی را داشت ولی انتظار می‌رود رشته‌هایی که سال‌ها از امکانات، ثبات مدیریتی و برنامه‌های توسعه برخوردار بودند نشانه‌هایی از پیشرفت مستمر را نشان دهند. بدون تردید وضعیت بدمینتون ایران نیز با توجه به سال‌ها فعالیت و برخورداری از ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی مستمر باید بر اساس میزان موفقیت در پرورش استعدادها و کسب نتایج قابل‌قبول در رقابت‌های بین‌المللی ارزیابی شود.

بدمینتون ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی نیز با دو نماینده (نیما رستم‌پور و آیسان شوریده) در ناگویا حاضر شد اما هر دو بازیکن خیلی زود از دور مسابقات کنار رفتند. رستم‌پور پس از کسب یک پیروزی و تحمل یک شکست به کار خود پایان داد و شوریده نیز در نخستین دیدار شکست خورد. هرچند نمی‌توان عملکرد یک رشته را تنها بر اساس نتایج یک تورنمنت ارزیابی کرد ولی تکرار ناکامی‌های این رشته المپیکی در رقابت‌های مهم آسیایی این پرسش را مطرح می‌کند که برنامه‌های توسعه بدمینتون ایران تا چه اندازه به ارتقای سطح فنی بازیکنان و بهبود نتایج بین‌المللی منجر شده است.

بدمینتون در مقایسه با دیگر رشته‌های راکتی

نگاهی به وضعیت دیگر رشته‌های راکتی ایران پرسش‌های مهمی را درباره شرایط بدمینتون مطرح می‌کند. تنیس روی میز با وجود رقابت سنگین قدرت‌های آسیایی بازیکنانی مطرح معرفی کرده و در رویدادهای بزرگ نیز به موفقیت رسیده است. مدال برنز نوشاد عالمیان در بازی‌های آسیایی ناگویا یکی از نمونه‌های این دستاوردهاست. پدل نیز در همین رقابت‌ها برای ایران مدال برنز به همراه داشت و نشان داد که یک رشته با سابقه کمتر هم می‌تواند به نتیجه‌ای ملموس برسد.

البته شرایط زیرساختی، میزان سرمایه‌گذاری و گستردگی رقابت‌های بین‌المللی در این رشته‌ها یکسان نیست و نمی‌توان مقایسه‌ای کاملاً هم‌سطح انجام داد ولی به هر شکل بدمینتون به‌عنوان یک رشته‌ المپیکی و باسابقه در ایران هنوز نتوانسته است حضور پررنگی در میان رشته‌های راکتی کشور داشته باشد. مسئله نیز فقط به مدال نگرفتن در میادین مهم بین‌المللی محدود نمی‌شود زیرا هر رشته برای پیشرفت به بازیکنان با استعداد، مسابقات منظم و چشم‌اندازی روشن برای آینده ورزشکاران وابسته است مؤلفه‌هایی که البته نشانه‌های تحقق آن‌ها در بدمینتون ایران چندان پررنگ نیست.

استعدادهایی که به نسل طلایی تبدیل نشدند

مسئولان فدراسیون بدمینتون سال‌هاست از استعدادیابی و پشتوانه‌سازی به‌عنوان اولویت‌های توسعه سخن می‌گویند اما این برنامه‌ها زمانی ارزش پیدا می‌کنند که به پرورش بازیکنان توانمند منجر شوند. در بدمینتون ایران باید مشخص شود چه تعداد از استعدادهای شناسایی‌شده در سال‌های گذشته به تیم‌های ملی راه یافته‌اند؟ چه کسانی در رده‌های پایه آسیا رقابت کرده‌اند و چند بازیکن توانسته‌اند به سطح رقابت‌های مهم بین‌المللی برسند.

پاسخ به این پرسش‌ها به آمار دقیق، برنامه‌های مدون و ارزیابی مستمر نیاز دارد. اگر برنامه‌های استعدادیابی پس از چند سال بازیکنان توانمندی تربیت نکنند مسئولان باید کیفیت مربیگری، امکانات تمرینی، شیوه اجرا و نحوه تخصیص منابع را بررسی کنند. موضوعی که به نظر می‌رسد در فدراسیون بدمینتون ایران آن‌گونه که باید مورد توجه قرار ندارد.

ثریا آقایی با حضور در بازی‌های المپیک توکیو یکی از چهره‌های شاخص تاریخ بدمینتون ایران شد. مسیر حرفه‌ای او نشان داد که یک ورزشکار ایرانی می‌تواند به بالاترین سطح رقابت‌ها راه پیدا کند ولی موفقیت یک بازیکن زمانی به پیشرفت ساختار تبدیل می‌شود که نسل‌های بعد نیز بتوانند مسیر مشابهی را طی کنند.

فدراسیون باید مشخص کند تا چه اندازه از تجربه آقایی برای طراحی برنامه‌های آموزشی، تقویت مربیگری و پرورش بازیکنان جوان استفاده کرده است. تلاش فردی ورزشکاران اهمیت زیادی دارد اما یک چهره موفق به‌تنهایی نمی‌تواند جای خالی جریان مستمر بازیکنان توانمند را پر کند.

میزبانی‌های بین‌المللی ولی بدون دستاورد ملموس

وقتی مدیریت یک فدراسیون برای سال‌های طولانی در اختیار یک فرد قرار دارد انتظار می‌رود ثبات مدیریتی در نهایت به پیشرفت رشته و بهبود نتایج تیم‌های ملی منجر شود. فدراسیون بدمینتون ایران نیز طی این سال‌ها فرصت میزبانی رقابت‌های بین‌المللی از جمله جام فجر و سریز جوانان را داشته رویدادهایی که می‌توانستند بستری ارزشمند برای افزایش تجربه بین‌المللی بازیکنان داخلی و نزدیک‌شدن بدمینتون ایران به استانداردهای روز این رشته باشند.

هر چند که شرایط منطقه‌ای برگزاری این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۶ را با چالش مواجه کرد اما مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً به برگزارنشدن یا اختلال در برگزاری مسابقات محدود کرد. پرسش اساسی این است که میزبانی چندین‌ساله این رویدادها تا چه اندازه به توسعه واقعی بدمینتون ایران کمک کرده است؟ دستاورد این فرصت‌ها را در کدام بخش از عملکرد بازیکنان، نتایج تیم‌های ملی و جایگاه بین‌المللی بدمینتون ایران می‌توان مشاهده کرد؟ ثبات مدیریتی زمانی ارزشمند است که آثار آن در پیشرفت ملموس رشته نمایان شود در غیر این صورت تداوم مدیریت به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای موفقیت باشد.

وقتی ستاره‌ها راه خروج را در پیش می‌گیرند

یکی دیگر از چالش‌های بدمینتون ایران گرایش برخی بازیکنان این رشته به ورزش‌های راکتی دیگر مانند پدل است. تصمیمی که به اعتقاد برخی از آن‌ها ریشه در کم‌توجهی فدراسیون به ظرفیت‌هایشان و محدودشدن فرصت پیشرفت و موفقیت دارد. وقتی بازیکنان احساس می‌کنند در ساختار فعلی امکان دیده‌شدن و رسیدن به جایگاه متناسب با توانایی‌هایشان را ندارند روی‌آوردن به رشته‌ای دیگر می‌تواند به گزینه‌ای جدی تبدیل شود. مسئله‌ای که ضرورت بررسی شرایط حاکم بر بدمینتون ایران و نحوه حمایت از ورزشکاران را پررنگ‌تر می‌کند.

بدون شک ارزیابی وضعیت بدمینتون ایران مستلزم بررسی دستاوردهای سال‌های گذشته در زمینه پرورش استعدادهای جدید، ارتقای سطح فنی بازیکنان و بهبود نتایج تیم‌های ملی در رقابت‌های بین‌المللی است تا مشخص شود عملکرد فدراسیون تا چه اندازه به پیشرفت این رشته منجر شده است. صرف برگزاری مسابقات و تداوم برنامه‌های اجرایی نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه پیشرفت یک رشته باشد. آنچه اهمیت دارد دستاوردهایی است که در طول سال‌های مدیریت فدراسیون به دست آمده و تأثیری که بر آینده بازیکنان و جایگاه بدمینتون ایران در آسیا گذاشته است.