  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

اعزام دو ملی‌پوش بدمینتون ایران به المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶

اعزام دو ملی‌پوش بدمینتون ایران به المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶

دو نماینده بدمینتون ایران برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ امروز راهی محل برگزاری این رقابت‌ها می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، امیرعلی احمدلو و زهرا رباطی دو ملی‌پوش جوان کشورمان عازم داکار می‌شوند تا از دهم تا چهاردهم آبان‌ در این رویداد بین‌المللی به مصاف حریفان خود بروند.

ثریا آقایی عضو کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و مربی تیم ملی جوانان بدمینتون ایران نیز به‌عنوان سرپرست و مربی ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ با محوریت شهر داکار و برگزاری برخی رقابت‌ها در شهرهای سالی و دیامینادیو از ۹ تا ۲۲ آبان‌ برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران با نام «شهید ماکان نصیری» و با حضور ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی شامل شنا، دوومیدانی، بدمینتون، بوکس، فوتسال، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، دوچرخه‌سواری، ووشو، ترای‌اتلون، جودو و شمشیربازی در این دوره از بازی‌ها شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 6991385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها