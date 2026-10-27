به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، امیرعلی احمدلو و زهرا رباطی دو ملی‌پوش جوان کشورمان عازم داکار می‌شوند تا از دهم تا چهاردهم آبان‌ در این رویداد بین‌المللی به مصاف حریفان خود بروند.

ثریا آقایی عضو کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و مربی تیم ملی جوانان بدمینتون ایران نیز به‌عنوان سرپرست و مربی ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ با محوریت شهر داکار و برگزاری برخی رقابت‌ها در شهرهای سالی و دیامینادیو از ۹ تا ۲۲ آبان‌ برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران با نام «شهید ماکان نصیری» و با حضور ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی شامل شنا، دوومیدانی، بدمینتون، بوکس، فوتسال، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، دوچرخه‌سواری، ووشو، ترای‌اتلون، جودو و شمشیربازی در این دوره از بازی‌ها شرکت خواهد کرد.