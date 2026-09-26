پایان کار دختر بدمینتون باز ایران

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابتهای بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز( شنبه) در سالن ایچینومیا در حال برگزاری است، آیسان شوریده با شکست مقابل نماینده قدرتمند ژاپن از دور رقابتها کنار رفت.
در رقابتهای بخش دختران که با حضور ۳۵ ورزشکار در حال برگزاری است، آیسان شوریده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف آکانه یاماگوچی، دارنده سه مدال انفرادی جهان از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ مغلوب حریف سرشناس خود شد.
پیش از این و در رقابتهای امروز، نیما رستمپور در نخستین دیدار خود در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ از سد کشیتینز خانال از نپال گذشت تا در دور سوم با کودای نارائوکو از ژاپن دیدار کند.
بهادر زکیزاده هدایت ملیپوشان کشورمان را در رقابتهای بدمینتون بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا برعهده دارد.
ثریا آقایی، ملیپوش پیشین بدمینتون ایران و عضو کمیته بینالملی المپیک از نزدیک نظارهگر عملکرد ملیپوشان کشورمان است.
آیسان شوریده نتیجه نخستین دیدار خود در مسابقات بدمینتون بازی های آسیایی را به حریفی از ژاپن واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابتهای بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز( شنبه) در سالن ایچینومیا در حال برگزاری است، آیسان شوریده با شکست مقابل نماینده قدرتمند ژاپن از دور رقابتها کنار رفت.
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