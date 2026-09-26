به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابتهای بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا امروز (شنبه) مسابقات در سالن ایچینومیا برگزار شد و پس از حذف آیسان شوریده نیما رستمپور نیز از دور رقابتها کنار رفت.
نیما رستمپور در دور سوم رقابتهای انفرادی مردان به مصاف کودای نارائوکو از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف خود شد تا از دور مسابقات کنار برود.
رستمپور پیش از این و پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف کشیتیز خانال از نپال رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ مقابل این حریف به برتری رسید.
آیسان شوریده نیز در رقابتهای انفرادی زنان در دیدار مقابل آکانه یاماگوچی دارنده سه مدال جهانی انفرادی از ژاپن در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
بهادر زکیزاده هدایت ملیپوشان کشورمان را در رقابتهای بدمینتون بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا برعهده دارد.
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