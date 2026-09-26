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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

رستم‌پور هم از دور رقابت‌های بدمینتون کنار رفت

رستم‌پور هم از دور رقابت‌های بدمینتون کنار رفت

نیما رستم‌پور با شکست برابر نماینده ژاپن از دور رقابت‌های بدمینتون بازی‌های آسیایی کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در ادامه رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا امروز (شنبه) مسابقات در سالن ایچینومیا برگزار شد و پس از حذف آیسان شوریده نیما رستم‌پور نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نیما رستم‌پور در دور سوم رقابت‌های انفرادی مردان به مصاف کودای نارائوکو از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف خود شد تا از دور مسابقات کنار برود.

رستم‌پور پیش از این و پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف کشیتیز خانال از نپال رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ مقابل این حریف به برتری رسید.

آیسان شوریده نیز در رقابت‌های انفرادی زنان در دیدار مقابل آکانه یاماگوچی دارنده سه مدال جهانی انفرادی از ژاپن در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

بهادر زکی‌زاده هدایت ملی‌پوشان کشورمان را در رقابت‌های بدمینتون بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا برعهده دارد.

کد مطلب 6959245

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