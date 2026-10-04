۲۰۰ هنرمند گلستانی برای روایت تاریخ و حماسه مردم استان به میدان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هنرمندان استان در ماه‌های گذشته با حضور مستمر در فرآیند تولید آثار هنری، دو پروژه بزرگ را برای ارائه در دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان آماده کرده‌اند.

وی افزود: در این آثار تلاش شده است از ظرفیت حداکثری هنرمندان استان استفاده شود و گروه‌های مختلف هنری با صرف زمان قابل توجه، تولید این پروژه‌ها را دنبال کرده‌اند.

گلچین ادامه داد: یکی از این آثار، یک نمایش فاخر است که حدود ۱۱۰ نفر از هنرمندان و عوامل در تولید آن مشارکت دارند و محتوای آن با نگاهی به تاریخ و تمدن گلستان، رشادت‌ها و مقاومت مردم استان شکل گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: این نمایش قرار است در مجموع طی پنج شب اجرا شود و بخشی از ظرفیت‌های هنری استان را در قالب یک اثر نمایشی به مخاطبان کنگره ارائه کند.

وی همچنین از تولید یک سمفونی ـ اپرا با مشارکت حدود ۹۰ نفر از هنرمندان خبر داد و اظهار کرد: این اثر نیز با هدف ارائه در برنامه‌های کنگره تولید شده و تلاش شده است ظرفیت‌های موسیقیایی هنرمندان گلستان در آن به کار گرفته شود.

گلچین اظهار کرد: سمفونی ـ اپرای تولیدشده در شب‌های چهارم، پنجم و ششم کنگره در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا می‌شود و در ادامه، روزهای هشتم و نهم آبان در شهرستان گنبدکاووس روی صحنه خواهد رفت تا مردم شرق استان نیز از این برنامه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در زمینه سازهای موسیقی در استان افزود: بخشی از سازهای مورد نیاز این آثار در گلستان وجود نداشته است و تلاش می‌شود پس از برگزاری کنگره، زمینه تقویت آموزش و توسعه ظرفیت استفاده از این سازها در استان فراهم شود.

آثار «نگاه سرخ» در نمایشگاه کنگره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برنامه‌ریزی برای ارائه آثار رویداد فرهنگی ـ هنری عکس «نگاه سرخ» در نمایشگاه کنگره خبر داد و گفت: این رویداد با مشارکت هنرمندان ۲۰ استان کشور برگزار و آثار ارسالی داوری شده است.

وی افزود: حدود ۴۰ اثر در بخش نمایشگاهی و انتشار کتاب این رویداد انتخاب شده و تلاش می‌کنیم بخش قابل توجهی از این آثار در نمایشگاه کنگره نیز ارائه شود.

گلچین ادامه داد: هدف از این اقدام، استفاده از ظرفیت آثار تولیدشده در سطح ملی و نمایش توانمندی هنرمندان حوزه عکس در کنار دیگر تولیدات فرهنگی و هنری کنگره است.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان گلستان با موضوع جنگ و تجمعات شبانه یک سال اخیر در شهرستان گنبدکاووس خبر داد و گفت: این نمایشگاه همزمان با اجرای سمفونی ـ اپرا در شرق استان برپا خواهد شد.

تولید سرود و نماهنگ ۵۰۰ نفره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در ادامه از تولید یک سرود و نماهنگ بزرگ با حضور حدود ۵۰۰ نفر خبر داد و اظهار کرد: این اثر به سفارش مجموعه مرتبط با کنگره در حال آماده‌سازی است و قرار است در شب‌های برگزاری کنگره ارائه شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است این اثر پس از تولید برای رهبر معظم انقلاب ارسال شود و سپس در مجموعه موزه آستان قدس رضوی برای نمایش دائمی اهدا شود.

گلچین همچنین از طراحی تمبر یادبود کنگره خبر داد و گفت: مراحل طراحی این تمبر آغاز شده و یکی از هنرمندان شاخص ملی که اصالتاً گلستانی است، طراحی آن را بر عهده دارد.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با کنگره اظهار کرد: برگزاری شب شعر با حضور چهره‌های برتر شعر و ادب کشور در مجموعه حوزه علمیه الزهرا از دیگر برنامه‌های اجراشده در این مسیر بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی، ادبی، شعر و داستان با عنوان «۴۰۰۰ شهید، ۴۰۰۰ ستاره» نیز فراخوان شده و هنرمندان و اهالی فرهنگ می‌توانند آثار خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند.

وی گفت: تولید کمیک‌موشن‌هایی با محوریت زندگی و معرفی شهدای شاخص استان با همکاری مجموعه سپاه در حال انجام است و بازسازی و ارتقای کیفیت تصاویر شهدا نیز در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن آماده شده و بخش دیگر تا زمان برگزاری کنگره تکمیل خواهد شد.