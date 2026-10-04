خواجه: هنر گلستان پای کار روایت شهدای هنرمند آمد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خواجه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: راهبرد اصلی برگزاری کنگره شهدای هنرمند، توجه به هنر به عنوان ابزاری برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است.

وی افزود: در همین راستا، شورای سیاست‌گذاری کنگره شهدای هنرمند در دو سطح ملی و استانی تشکیل شده و برگزاری جلسات تخصصی و هم‌اندیشی با هنرمندان و پیشکسوتان، هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و هنری و استفاده از ظرفیت هنرمندان ممتاز استان در دستور کار قرار گرفته است.

خواجه ادامه داد: تلاش شده است برنامه‌های این کنگره صرفاً به برگزاری چند مراسم محدود نشود، بلکه مجموعه‌ای از تولیدات هنری با محوریت شهدای استان گلستان و به صورت ویژه شهدای هنرمند شکل بگیرد.

تولید انیمیشن و موشن‌گرافی برای شهدای هنرمند

رئیس بسیج هنرمندان گلستان یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را تولید انیمیشن و موشن‌گرافی با موضوع شهدای هنرمند عنوان کرد و گفت: این آثار با هدف معرفی زندگی و شخصیت شهدا و استفاده از زبان هنر برای ارتباط مؤثرتر با مخاطبان تولید خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای دیدار و تفقد از خانواده شهدای هنرمند خبر داد و افزود: توجه به خانواده‌های این شهدا بخشی از برنامه‌های کنگره است و تلاش می‌شود این دیدارها در کنار دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری برگزار شود.

خواجه از تدوین دو کتاب با محوریت شهدای هنرمند خبر داد و اظهار کرد: یکی از این آثار در حوزه شعر و دیگری با محوریت داستان در دست برنامه‌ریزی است تا بخشی از زندگی و سیره شهدای هنرمند از زبان اهالی فرهنگ و هنر ثبت و ماندگار شود.

دو پیش‌کنگره در کردکوی و رامیان

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌کنگره‌ای شهدای هنرمند گفت: دو پیش‌کنگره در شهرستان‌های کردکوی و رامیان پیش‌بینی شده است که با محوریت برنامه‌های قرآنی و عصر شعر برگزار خواهند شد.

رئیس بسیج هنرمندان گلستان افزود: این برنامه‌ها با هدف گسترش گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه هنری و استفاده از ظرفیت هنرمندان شهرستان‌ها در فرآیند برگزاری کنگره شهدای هنرمند اجرا می‌شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه عکس «بعثت خون» خبر داد و گفت: این نمایشگاه با همکاری انجمن سینمای جوان استان گلستان برگزار خواهد شد و بخشی از ظرفیت هنر عکاسی برای روایت مفاهیم مرتبط با شهدا و ایثار و شهادت در آن به کار گرفته می‌شود.

سینمای سیار به مناطق محروم گلستان می‌رود

خواجه با اشاره به برنامه‌های سینمایی کنگره اظهار کرد: اکران فیلم در مناطق محروم استان از طریق سینمای سیار نیز پیش‌بینی شده است تا دسترسی مردم مناطق فاقد سینما به تولیدات فرهنگی و هنری فراهم شود.

وی ادامه داد: در حوزه تولیدات فاخر نیز تولید سمفونی ـ اپرا و یک نمایش میدانی با محوریت وقایع و مفاخر استان گلستان در برنامه قرار دارد و تلاش می‌شود این آثار با مشارکت هنرمندان استان تولید و اجرا شوند.

بازسازی تصاویر شهدا توسط هنرمندان نوجوان

رئیس بسیج هنرمندان گلستان یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را بازسازی تصاویر شهدا عنوان کرد و گفت: جمعی از هنرمندان و بسیجیان نوجوان استان در حال کار روی بازسازی و ارتقای تصاویر شهدای گرانقدر هستند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت نوجوانان در این پروژه، علاوه بر تولید یک اثر هنری، زمینه‌ای برای ارتباط نسل جدید با زندگی و شخصیت شهدا از مسیر هنر فراهم می‌کند.

خواجه همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت المان شهدای هنرمند خبر داد و اظهار کرد: این المان قرار است در یکی از مکان‌هایی که بیشترین تردد هنرمندان را دارد نصب شود تا یاد و نام شهدای هنرمند در فضای فرهنگی و هنری استان ماندگارتر شود.

وی با قدردانی از دستگاه‌های فرهنگی و هنری استان، به‌ویژه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، گفت: جامعه هنری استان در این رویداد نقش محوری خواهد داشت و تلاش می‌شود برخلاف برخی رویدادها که برنامه‌ها بیشتر در سطح ملی تعریف می‌شوند، ظرفیت و توان هنرمندان خود استان در کنگره شهدای هنرمند به شکل پررنگ دیده شود.

رئیس بسیج هنرمندان گلستان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از برنامه‌های کنگره توسط هنرمندان ممتاز استان طراحی و اجرا خواهد شد و این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی توانمندی جامعه هنری گلستان در روایت فرهنگ ایثار و شهادت باشد.