۳۱۳ شهید بخشی از هویت شهرستان کردکوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یحیی حسام عصر چهارشنبه در جمع فرهیختگان و نخبگان شهرستان کردکوی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی گلستان اظهار کرد: این استان مجموعه‌ای رنگین‌کمانی از فرهنگ‌ها، اقوام، طوایف، فرهیختگان و نخبگانی است که از گذشته تا امروز در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی افزود: در تاریخ علمی منطقه، عالمانی حضور داشته‌اند که برای کسب دانش به حوزه‌های علمی بزرگی همچون نجف اشرف رفته و در محضر علمای برجسته تلمذ کرده‌اند و امروز نیز نام فرهیختگان گلستان در عرصه‌های علمی و دینی کشور و حتی فراتر از مرزهای ایران می‌درخشد.

امام جمعه کردکوی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان گفت: کردکوی تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی را در خود جای داده است.

حسام ادامه داد: در کنار فرهیختگان و دانشمندان، ۳۱۳ شهید والامقام شهرستان و خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان نیز بخشی از سرمایه‌های ارزشمند کردکوی هستند که در مقاطع مختلف پیش و پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس، رشادت و پایمردی خود را به اثبات رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم این منطقه در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری نیز افتخارآفرین بوده‌اند، گفت: در حوزه‌هایی مانند هنر، موسیقی، نمایش و دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری، نام فرزندان این سرزمین در نقاط مختلف کشور مطرح شده و پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز درآورده‌اند.

امام جمعه کردکوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: رزمندگان تنها کسانی نیستند که در خط مقدم دفاع و امنیت حضور دارند؛ امروز تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ تولید و رونق اقتصاد کشور تلاش می‌کنند نیز در خط مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند.

حسام اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی آسان نیست و ممکن است بازگشت سرمایه با دشواری همراه باشد، اما فعالان اقتصادی با وجود این مشکلات همچنان برای تولید و اشتغال کشور تلاش می‌کنند.

وی تأکید کرد: مسئولان و خدمتگزاران نظام باید در کنار تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، فرهیختگان و دیگر ظرفیت‌های انسانی جامعه قرار گرفته و حمایت لازم را از آنها داشته باشند؛ چراکه تقویت تولید و فعالیت‌های اقتصادی، در نهایت به تقویت معیشت و سفره مردم منجر خواهد شد.

امام جمعه کردکوی همچنین با اشاره به تنوع فرهنگی استان گلستان گفت: گویش‌ها، پوشش‌ها، فرهنگ‌ها و اقوام مختلف این استان، بخشی از هویت و سرمایه اجتماعی گلستان هستند و پرداختن به همه این ظرفیت‌ها در یک نشست امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به آغاز مسئولیت خود در شهرستان کردکوی افزود: از ابتدای حضور در شهرستان تلاش داشته‌ام ظرفیت‌ها و افتخارات منطقه و استان در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و مردم به داشته‌های ارزشمند خود افتخار کنند.

حسام با قدردانی از مسئولان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان گفت: اگر مردم، سرمایه‌گذاران و فرهیختگان در میدان نباشند، مسئولیت هیچ‌یک از ما معنایی نخواهد داشت؛ چراکه مردم و نخبگان سرمایه‌های اصلی جامعه و ولی‌نعمت مسئولان هستند.