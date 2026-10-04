قاتل چهار عضو یک خانواده در مرند به زندگی خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مرند و فرار عامل این حادثه، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عامل این حادثه آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: بررسی‌های پلیس نشان داد این فرد که چند روز پیش در پی اختلافات خانوادگی با استفاده از سلاح گرم چهار نفر از خویشاوندان همسرش را به قتل رسانده بود، در یکی از روستاهای شهرستان و از ترس دستگیری، به زندگی خود پایان داده است.

اسدیان با تأکید بر اهمیت کنترل خشم و حل اختلافات از مسیرهای قانونی و مشاوره‌ای خاطرنشان کرد: فراگیری مهارت‌های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران می‌توانست از وقوع چنین حادثه تلخی پیشگیری کند.