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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

درگیری و تیراندازی در بیمارستان پیروز لاهیجان؛ عوامل حادثه دستگیر شدند

درگیری و تیراندازی در بیمارستان پیروز لاهیجان؛ عوامل حادثه دستگیر شدند

لاهیجان- دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از دستگیری عوامل درگیری و تیراندازی در بیمارستان پیروز این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه در پی یک اختلاف شخصی میان چند نفر رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد قربانزاده هریس عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: درگیری اولیه میان چند نفر از اهالی یکی از روستاهای اطراف آستانه‌اشرفیه رخ داده بود که طرفین پس از این درگیری برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان پیروز لاهیجان مراجعه کردند.

وی افزود: پس از حضور طرفین دعوا در بیمارستان، بار دیگر میان آنها درگیری ایجاد شد که در جریان آن یکی از افراد اقدام به شلیک یک گلوله کرد.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان با بیان اینکه این حادثه در پی یک اختلاف شخصی رخ داده است، تصریح کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از وقوع حادثه، افراد دخیل در درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

قربانزاده هریس تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای انجام مراحل قانونی و بررسی ابعاد حادثه به پلیس اطلاعات منتقل شده‌اند و موضوع در دست بررسی است.

کد مطلب 6967837

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