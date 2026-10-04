  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۴۱ هزار لیتر گازمایع از میناب به مرز ریمدان

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۴۱ هزار لیتر گازمایع از میناب به مرز ریمدان

میناب - فرمانده انتظامی میناب از کشف ۴۱ هزار لیتر گاز مایع قاچاق به ارزش ۳۶ میلیارد ریال پیش از خروج از کشور خبر داد.

سرهنگ آقا علی یوسف‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و به منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران ایست و بازرسی «شهید چغار زردی» با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و هوشیاری عملیاتی، یک دستگاه کامیون تانکردار را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از توقیف خودرو و انجام بازرسی‌های تخصصی، موفق به کشف ۴۱ هزار لیتر گاز مایع قاچاق شدند که طبق نظر کارشناسان، این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و ارزش ریالی آن ۳۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره مسیر تردد این محموله تصریح کرد: برابر تحقیقات تخصصی، این محموله از مبدأ بندر امام خمینی(ره) بارگیری شده و قاچاقچیان قصد داشتند با انتقال آن به بازارچه مرزی ریمدان، سوخت مذکور را از کشور خارج کنند که با اقدام به‌موقع مأموران، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.
یوسف‌وند با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان خاطرنشان کرد: قاچاق حامل‌های انرژی، علاوه بر تضییع سرمایه‌های ملی، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و پلیس با تمام توان و اقتدار در برابر این پدیده مخرب ایستادگی خواهد کرد.

وی در پایان گفت: در این رابطه خودروی حامل محموله توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6967843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها