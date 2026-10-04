ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۴۱ هزار لیتر گازمایع از میناب به مرز ریمدان

سرهنگ آقا علی یوسف‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و سوخت و به منظور صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران ایست و بازرسی «شهید چغار زردی» با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و هوشیاری عملیاتی، یک دستگاه کامیون تانکردار را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقیف خودرو و انجام بازرسی‌های تخصصی، موفق به کشف ۴۱ هزار لیتر گاز مایع قاچاق شدند که طبق نظر کارشناسان، این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و ارزش ریالی آن ۳۶ میلیارد ریال برآورد شده است.



فرمانده انتظامی با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره مسیر تردد این محموله تصریح کرد: برابر تحقیقات تخصصی، این محموله از مبدأ بندر امام خمینی(ره) بارگیری شده و قاچاقچیان قصد داشتند با انتقال آن به بازارچه مرزی ریمدان، سوخت مذکور را از کشور خارج کنند که با اقدام به‌موقع مأموران، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

یوسف‌وند با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان خاطرنشان کرد: قاچاق حامل‌های انرژی، علاوه بر تضییع سرمایه‌های ملی، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و پلیس با تمام توان و اقتدار در برابر این پدیده مخرب ایستادگی خواهد کرد.

وی در پایان گفت: در این رابطه خودروی حامل محموله توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.