رقابت یک میلیون نفر در کنکور ۱۴۰۵/ تلاش برای اعلام نتایج در آبان ماه

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در برنامه تلویزیونی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه گفت: آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در ۴۱۵ شهر، ۵۸۶ حوزه اصلی و ۱۷۱۴ حوزه فرعی آزمون برگزار می شود.

برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم همزمان با آزمون سراسری ۱۴۰۵

معاون وزیر علوم گفت: برنامه زمانی آزمون ها در زمان مناسب به اطلاع داوطلبان می رسد. هدف این است که برنامه آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تحت تاثیر قرار ندهد. قرار بود آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شود و از آزمون سراسری جدا بود. اما سازمان سنجش پیشنهاد داد این آزمون همزمان با آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار شود. پیشنهاد ما دائمی بودن برگزاری همزمان بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلا با برگزاری همزمان در سال ۱۴۰۵ موافقت کرده است.

یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کرده اند

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: در حال حاضر یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کرده اند. اگر قرار بود آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم جدا از کنکور برگزار شود باید یک میلیون متقاضی را مجبور می کردیم که دوبار در سال در آزمون شرکت می کردند. از بعد اثربخشی همزمان برگزاری دو آزمون بسیار مهم بوده است. مهمترین دستاورد آن این است که نیمسال اول سال تحصیلی را از دست نمی دهیم و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ها مختل نمی شود و هر دو نیمسال را خواهیم داشت.

محمدی خاطرنشان کرد: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ متقاضی داریم که ۴۰ درصد زنان و ۶۰ درصد مردان هستند. در گروه علوم آزمایشی علوم تجربی ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر شرکت کننده داریم که ۶۹ درصد زنان ۳۱ درصد مردان، در گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر شرکت کننده داریم که ۶۸ درصد زنان و ۳۲ درصد مرد، در گروه آزمایشی هنر ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر شرکت کننده داریم که ۷۸ درصد زنان و ۲۱ درصد مردان، در گروه آزمایشی زبان های خارجی ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کننده داریم که ۶۹ درصد زنان و ۲۱ درصد مردان هستند.

سهم ۶۵ درصدی زنان و ۳۵ درصدی مردان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

وی گفت: در مجموع ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را زنان و ۳۵ درصد را مردان تشکیل می دهند. نکته قابل تامل این است که روند از سال ۱۴۰۰ حکایت از رشد تعداد خانم ها در آمار کنکور سراسری دارد و از میزان ۶۰ درصد به ۶۵ درصد رسیده است.

رئیس سازمان سنجش افزود: آمار آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی نیز به همین ترتیب است. چرا که همزمان با افرادی که کنکور می دهند برای این افراد هم علاوه بر دفترچه کنکور، یک دفترچه آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم هم در اختیار آنها قرار می گیرد. ۴۰ سوال و ۶۰ دقیقه برای این دفترچه اختصاصی درنظر گرفته شده است. تنها وجه تمایز آن تعلیم و تربیت اسلامی و هوش و استعدادهای معلمی است.

وی افزود: با تجمیع دو آزمون یک بار انتخاب رشته داریم، یک بار اعلام نتایج داریم و همزمان انتخاب رشته می کنند. در گذشته چالش مهمی داشتیم که به داوطلبان فرصت می دادیم که انصراف می دادند و این از عدالت دور بود چرا که ممکن بود نتیجه آزمون سراسری فرد با آزمون اختصاصی دانشجو- معلم متفاوت باشد و فرد نتواند از فرصت خود درست استفاده کند و همین مسئله باعث تقاضاها و درخواست های متعدد می شد.

زمان بندی اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵

محمدی درباره برنامه زمان بندی اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گفت: پس از برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه تمام تلاش خود را خواهیم کرد که نتایج اولیه را در آخر شهریورماه در روزهای ۲۶ یا ۲۷ شهریورماه اعلام کنیم. یک بازه زمانی یک هفته ای برای انتخاب رشته درنظر خواهیم گرفت. تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در دهه دوم آبان ماه نتایج نهایی را اعلام کنیم.

وی افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که نتایج در آبان ماه اعلام شود تا کلاس های دانشگاهی در نیمسال اول برگزار شود. تمام دغدغه روسای دانشگاه ها و وزیر علوم این بوده است که تحت هیچ شرایطی نیمسال اول را از دست ندهیم. از دست رفتن نیمسال اول سال تحصیلی در ادامه تحصیل و فارغ التحصیلی و همین طور برنامه ریزی آموزشی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

تلاش برای اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در نیمه دوم آبان ماه

رئیس سازمان سنجش گفت: واقعیت این است که تلاش شبانه روزی همکاران ما در سازمان سنجش این است که نتایج در نیمه دوم آبان ماه اعلام شود.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد حدود ۹۰۰ هزار نفر کارت ورود به جلسه را پرینت گرفته اند و امیدواریم در فرصت باقیمانده بقیه کارت خود را دریافت کنند. باجه های رفع نقص از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد فعال شده است که به داوطلبان توصیه می شود که در صورت مشاهده هر نوع نقص به باجه های رفع نقص مراجعه کنند و آن را رفع کنند.

محمدی اظهار کرد: علاوه بر پرینت کارت ورود به جلسه، داوطلبان حتما یک سند هویتی عکسدار شامل شناسنامه و یا کارت ملی به همراه داشته باشند. افرادی که علاوه بر آزمون های ریاضی، تجربی و انسانی در آزمون های زبان و هنر شرکت کرده اند، دقت داشته باشند که باید دو کارت ورود به جلسه دریافت کنند.

وی گفت: توصیه من به داوطلبان این است که تنها راه موفقیت در آزمون میزان مطالعه و تسلط آنها به دروس است و راه دیگری وجود ندارد. از داوطلبان درخواست می کنم از عضویت در کانال ها و صفحات مجازی که پیشنهادات اغواکننده در اختیار دادن سوالات آزمون در یک ساعت و دو ساعت، خودداری کنند. تا الان حتی یک مورد هم نداشتیم که سوالی در اختیار داوطلب بدهند. پول را می گیرند و بعد از آن هیچ پاسخی نمی دهند.

رصد همه صفحات مجازی که ادعای فروش سوال یا لوازم تقلب را دارند

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: از یک هفته پیش از آزمون پلیس فتا به همراه سازمان سنجش همه صفحات مجازی که ادعای فروش سوال یا لوازم تقلب را دارند را تحت رصد دارد. دقیقا می دانیم که چه کسانی در آن کانال ها عضویت دارند و اگر حتی از کنجکاوی هم عضو این کانال ها هستند سریع تر از آن خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون سراسری مهمترین رویداد علمی ملی کشور است و مستلزم عزم و اراده ملی است. براساس مصوبه شورای امنیت کشور ۱۶ نهاد در برگزاری آزمون سراسری درگیر هستند و یکی از آنها شرکت توانیر و وزارت نیرو است که با همکاری آنها قرار است روزهای برگزاری آزمون تحت هیچ شرایطی قطع برق نداشته باشیم. معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه هم برای همه افراد پیامک های آگاهی از تخلف در آزمون ارسال کرده اند.

آخرین وضعیت اختصاص سهمیه جنگ در آزمون سراسری ۱۴۰۵

محمدی درباره سهمیه جنگ در آزمون سراسری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکسری سهمیه در کنکور موجود است. سهمیه های ایثارگران در جای خود جاری و ساری هستند. حسب تاکید وزیر علوم، قرار بوده به خانواده هایی که خانه آنها کاملا تخریب شده است و لوازم آموزشی داوطلب از بین رفته تسهیلاتی ارائه شود. چندین جلسه با وزارت کشور، هلال احمر و وزارت مسکن برگزار شده تا جامعه هدف شناسنایی شوند. این کار در مرحله کارشناسی است و هنوز نهایی نشده است. تلاش ما این است که پس از برگزاری آزمون ماده واحده مربوطه را تهیه کنیم و به وزارت علوم ارائه شود تا در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد. تلاش ما این است که به آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برسد.

شرکت ۲ هزار و ۳۴۹ توانخواه در آزمون سراسری ۱۴۰۵

وی افزود: تلاش ما در سازمان سنجش این است که به همه گروه های هدف خدمات بدهیم. یکی از این کارها فراهم کردن شرایط برای توانخواهان است. تعداد ۲ هزار و ۳۴۹ توانخواه شامل ۵۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد در آزمون سراسری ۱۴۰۵ شرکت کرده اند. در این زمینه ساختار چاپ سوال خاصی برای توانخواهان درنظر گرفتیم. برای افرادی که ضعف بینایی داشته باشند دفترچه درشت خط، برای نابینایان دفترچه دارای خط بریل و برای افرادی که نیاز به منشی دارند منشی تهیه شده است. همچنین این افراد ۱.۳ و ۱.۵ زمان نسبت به داوطلبان عادی وقت اضافه دارند.

معاون وزیر علوم درباره رشته های دانشگاهی گفت: برخی رشته های دانشگاهی متناسب با نیازهای روز و جدید هستند که مقدمات تصویب آنها در شورای گسترش فراهم شده است و در زمان انتخاب رشته به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. تغییرات جمعیتی و جنسیتی خیلی سریع در تغییرات درسی تاثیر نمی گذارند. رشته هایی مانند هوش مصنوعی و شبیه آن در رشته های دانشگاهی موجود هستند اما در تحصیلات تکمیلی بیشتر تاثیرگذاری دارند.

وی افزود: در حوزه رشته های جدید و ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تغییر محسوسی نداشته ایم. در سال ۱۴۰۴ ظرفیت پذیرش ۴۵۰ هزار نفر بود که برآورد این است که در سال ۱۴۰۵ همین تعداد خواهد بود. اکنون در مرحله تدوین دفترچه هستیم و ظرفیت پذیرش و میزان رشته های دانشگاهی در زمان تکمیل دفترچه تعیین می شود.

عدم افزایش محسوس در ظرفیت زیادی در پزشکی در سال ۱۴۰۵

محمدی درباره ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی گفت: ظرفیت پذیرش پزشکی ۱۸ هزار نفر است که در زمان پذیرش یک مقدار تغییر می کند. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های اخیر افزایش ظرفیت پزشکی اعمال شده است و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سالانه ۲۰ درصد پزشکی و ۱۵ درصد دندانپزشکی افزایش داشته ایم. طبیعی است که به سطح مورد انتظار داشته باشیم. بعید می دانم که افزایش ظرفیت زیادی در پزشکی در سال ۱۴۰۵ داشته باشیم. یک نکته این است که یک ظرفیت داریم یک میزان هم پذیرش داریم که همواره پذیرش بیشتر از ظرفیت اعلامی است که دلیل آن نمره های یکسان است.

وی گفت: در ظرفیت اسمی ۱۸ هزار نفر در پزشکی اعلام ظرفیت می شود اما وقتی انتخاب رشته صورت می گیرد، سهمیه ها اعمال می شود و شکست ظرفیت در مناطق یک و دو و سه و نمره های یکسان انجام می شود. به طور مثال در نهایت ۱۸ هزار نفر به ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر می رسد که به نفع داوطلب است. توزیع ظرفیت به نفع متقاضیان رخ می دهد.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: یک وظیفه برعهده شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون سراسری است که سوالات آزمون در بالاترین استانداردها است. اما مهمترین نقش را خانواده ها در امنیت روانی و مدیریت اضطراب داوطلبان دارند. فضای مطلوب را برای داوطلبان فراهم کنند. خواب مناسب و برآورد مسیر تا حوزه امتحانی را خانواده ها برای داوطلبان فراهم کنند.

وی گفت: ما تمام آزمون های همتا با آزمون سراسری را مطالعه کردیم و استانداردها را شناسایی کردیم. از خانواده ها می خواهیم که فشار مضاعف بر داوطلبان وارد نکنند. دانش آموزان تحت فشار امتحانات متعدد هستند و در زمان کنکور خانواده ها باید امنیت روانی آنها را تامین کنند و فشاری بر داوطلبان ایجاد نکنند.