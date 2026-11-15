به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار شد. نتایج اولیه آزمون در روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

با انتشار دفترچه های انتخاب رشته در پنج گروه آزمایشی، فرآیند انتخاب رشته در روزهای ۱۳ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد و در نهایت ۵۵۰ هزار نفر فرم انتخاب رشته در آزمون سراسری ۱۴۰۵ را تکمیل کردند.

امسال انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی همزمان بایکدیگر انجام شد.

بررسی ظرفیت های پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که مجموع ظرفیت در پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی و پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی ۴۸۵ هزار و ۷۸ نفر است.

پیش از این براساس اعلام زمان بندی سازمان سنجش آموزش کشور، زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برای نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ پیش بینی شده بود که با توجه به شرایط زمانی و استعلام جدید از سازمان سنجش پیش بینی می شود نتایج نهایی تا پایان هفته جاری اعلام شود.

رئیس سازمان سنجش نیز درباره زمان اعلام نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۵ یادآور شده بود: تمام تلاش ما این است که نیمه دوم آبان ماه نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کنیم تا به این ترتیب آغاز سال تحصیلی دانشجویان نوورود در آبان ماه انجام شود.