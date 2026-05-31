به گزارش خبرنگار مهر، پس از تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونی به میهن مان، برنامه ثبت نام، برگزاری و اعلام نتایج کنکور و آزمون های سراسری کشوری برای سال ۱۴۰۵ دستخوش تغییر شد. در عین حال با توجه به وابستگی نمره کنکور سراسری به امتحانات نهایی دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم، تاخیر در برگزاری امتحانات نهایی به تاخیر در آزمون سراسری انجامیده است.

سازمان سنجش آموزش کشور در جدیدترین تصمیمات که براساس مصوبه شورای امنیت کشور اتخاذ شده است برنامه زمان بندی جدید آزمون های کشوری شامل کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵، آزمون پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

برنامه زمان بندی کنکور سراسری سال ۱۴۰۵

ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۷ اردیبهشت تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شده است. پیش از این قرار بود کنکور در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه برگزار شود که با توجه به عدم برگزاری امتحانات نهایی و شرایط خاص کشور این زمان به تعویق افتاده است.

تعداد یک میلیون و ۸۰ هزار نفر تاکنون برای کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند و این تعداد از داوطلبان در روزهای پنجشنبه ۲۹ مرداد و جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به رقابت می پردازند.

همچنین براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شده است آزمون پذیرش دانشجو معلم برای دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی همزمان با کنکور سراسری در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شود. این آزمون پیش از این قرار بود در ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شود.

تعیین زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ انجام شد. در این مدت بیش از ۵۷۵ هزار نفر برای این آزمون ثبت نام کردند. قرار بود آزمون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط کشور امکان برگزاری آزمون فراهم نشد.

سازمان سنجش برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ فرصت مجددی فراهم کرد و داوطلبانی که از ثبت نام مرحله قبلی جامانده بودند امکان یافته اند در روزهای ۹ تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در این آزمون ثبت نام کنند. همچنین تمام داوطلبانی که در مرحله قبلی ثبت نام کرده بودند نیز می توانند در روزهای ۹ تا ۱۱ خردادماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تغییر حوزه امتحانی، گروه آزمایشی و رشته انتخابی اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه ۱۸ تیر و جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. نتایج اولیه برای انتخاب رشته داوطلبان مجاز در نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد و پیش بینی می شود نتایج نهایی در نیمه دوم مهرماه سال ۱۴۰۵ اعلام شود تا پذیرفته شدگان بتوانند سال تحصیلی را به موقع آغاز کنند.

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵

آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد. نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شد و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. داوطلبان مجاز از ۱۹ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ فرم انتخاب رشته را تکمیل کردند.

در نهایت بیش از ۹۷ هزار نفر از داوطلبان مجاز آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته خود را تکمیل کردند و اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای شرکت در مرحلۀ مصاحبه آزمون در ۲۵ اردیبهشت ماه اعلام شد.

در این مرحله ۴۸ هزار و ۸۲۶ متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شدند و مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین آزمون اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در خرداد و تیر انجام می شود.

فرآیند اجرایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ به صورت منظم در حال انجام است و پیش بینی می‌شود نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۵ تا دهه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام شود تا پذیرفته شدگان بتوانند در زمان مناسب به دانشگاه وارد شوند.