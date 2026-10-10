به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد، علی ابراهیمی اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور ۶۰ ورزشکار و نمایندگان هفت زورخانه شهرستان در زورخانه شهیدان نامجوفر برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقات، زورخانه علمدار با ۶۹ امتیاز قهرمان شد، زورخانه پوریای ولی با ۶۶ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و زورخانه بیده با ۵۱ امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد با اشاره به ظرفیت این شهرستان در ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: در حال حاضر ۱۸ زورخانه در میبد فعالیت دارند که نشان‌دهنده جایگاه ورزش زورخانه‌ای و فرهنگ پهلوانی در میان مردم این شهرستان است.