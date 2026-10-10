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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

زورخانه علمدار قهرمان مسابقات زورخانه‌ای میبد شد

زورخانه علمدار قهرمان مسابقات زورخانه‌ای میبد شد

یزد- رئیس ادراه ورزش و جوانان شهرستان میبد گفت: تیم علمدار با کسب ۶۹ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات ورزش زورخانه‌ای شهرستان میبد را که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد، علی ابراهیمی اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور ۶۰ ورزشکار و نمایندگان هفت زورخانه شهرستان در زورخانه شهیدان نامجوفر برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقات، زورخانه علمدار با ۶۹ امتیاز قهرمان شد، زورخانه پوریای ولی با ۶۶ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و زورخانه بیده با ۵۱ امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد با اشاره به ظرفیت این شهرستان در ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: در حال حاضر ۱۸ زورخانه در میبد فعالیت دارند که نشان‌دهنده جایگاه ورزش زورخانه‌ای و فرهنگ پهلوانی در میان مردم این شهرستان است.

کد مطلب 6973367

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