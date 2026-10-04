مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم سید بدرالسادات عراقچی، خواهر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با حضور مقامات لشکری و کشوری، مقامات و سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران اعم از عربستان ، ازبکستان ، الجزایر، عمان، ارمنستان و نیز قشرهای مختلف مردم، در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار شد.

همچنین در این مراسم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت الاسلام ناصر نقویان، درویش مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس، حجت الاسلام ناطق نوری رئیس اسبق مجلس، خطیب‌زاده معاون وزیر خارجه، علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی، موسوی معاون تشریفات دفتر رئیس جمهوری، فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح طلب، محمد جواد ظریف وزیر اسبق خارجه،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، محمد هاشمی برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی و حسین فریدون حضور یافتند.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش