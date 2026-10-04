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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

هشدار وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و کاهش کیفیت هوا در نیمه شمالی کرمان

هشدار وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و کاهش کیفیت هوا در نیمه شمالی کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان در اطلاعیه‌ای از پیش‌بینی بارش‌های رگباری و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه جنوبی و مرکزی و همچنین کاهش شدید کیفیت هوا به دلیل خیزش گرد و خاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر یکشنبه اعلام کرد: طی هفته جاری فعالیت یک سامانه بارشی در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی، به‌ویژه در جنوب غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه جوی که با رگبار باران و رعد و برق همراه خواهد بود، به‌صورت متناوب تداوم دارد و با توجه به شدت بارش‌ها در این مناطق، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، همزمان سامانه جوی دیگری نیز تا روز سه‌شنبه، نیمه شمالی، نوار شرقی و برخی مناطق غربی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین تداوم انتقال ریزگردها به استان کرمان و وزش باد نسبتاً شدید، منجر به خیزش گردوخاک، افزایش غلظت آلاینده‌ها و در نتیجه کاهش دید افقی و تنزل کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.

اداره کل هواشناسی به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد نسبت به هشدارها و تغییرات جوی هوشیار بوده و تدابیر پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6967527

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