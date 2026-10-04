هشدار وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و کاهش کیفیت هوا در نیمه شمالی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر یکشنبه اعلام کرد: طی هفته جاری فعالیت یک سامانه بارشی در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی، به‌ویژه در جنوب غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه جوی که با رگبار باران و رعد و برق همراه خواهد بود، به‌صورت متناوب تداوم دارد و با توجه به شدت بارش‌ها در این مناطق، احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، همزمان سامانه جوی دیگری نیز تا روز سه‌شنبه، نیمه شمالی، نوار شرقی و برخی مناطق غربی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین تداوم انتقال ریزگردها به استان کرمان و وزش باد نسبتاً شدید، منجر به خیزش گردوخاک، افزایش غلظت آلاینده‌ها و در نتیجه کاهش دید افقی و تنزل کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.

اداره کل هواشناسی به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد نسبت به هشدارها و تغییرات جوی هوشیار بوده و تدابیر پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.