به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران رودسر با اشاره به حساسیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به پیشگیری از حوادث، بر ضرورت تقسیم کار مشخص، آمادگی تجهیزات امدادی و افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور و تأکیدات رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: افزایش دمای آب اقیانوس آرام، وقوع پدیده «ال‌نینو» را قطعی کرده و بر اساس ارزیابی‌های هواشناسی، گیلان در زمره استان‌های نخست متأثر از این پدیده قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به تجربه بارش‌های سنگین و سیلاب‌های گذشته استان افزود: طی روزهای اخیر بارش‌هایی بیش از ۱۷۵ میلی‌متر ثبت شد و با وجود عبور از این شرایط با کمترین خسارت، لازم است تمامی ظرفیت‌های فنی و لجستیکی شهرستان‌ها پیش از ورود به فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی آماده شود.

ترک‌فعل مدیران در مدیریت بحران قابل اغماض نیست

ویشکایی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران در شرایط بحرانی تصریح کرد: سامانه ارزیابی عملکرد وزارت کشور فعال است و دستگاه‌های نظارتی و قضایی اقدامات مدیران را به‌طور دقیق رصد می‌کنند.

وی افزود: کوچک‌ترین کم‌کاری، ترک‌ فعل یا بی‌ انضباطی اداری در شرایطی که جان و مال مردم در معرض خطر است، بدون مماشات پیگیری خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان همچنین خواستار تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: در زمان وقوع بحران، تفکیکی میان هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری، راهداری و سایر دستگاه‌ها وجود ندارد و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای مدیریت صحنه حادثه و ایجاد آرامش روانی در جامعه ضروری است.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز و آمادگی تجهیزات امدادی

ویشکایی با اشاره به ضرورت آمادگی شهرستان‌ها برای مواجهه با حوادث احتمالی بیان کرد: شناسایی و احصای نقاط حادثه‌خیز، لایروبی انهار، بازگشایی مسیر آبراه‌ها، رفع تصرفات، هرس فوری و ایمن‌سازی درختان مجاور خطوط انتقال برق و آماده‌سازی تجهیزات امدادی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: پایداری شبکه انرژی، آمادگی تجهیزات لجستیکی و امداد هوایی، بررسی سلامت پمپ‌ها و تجهیزات موتوری پیش از وقوع حادثه و تعیین دقیق نقاط آبگیری و فرود بالگرد امدادی از دیگر الزامات مدیریت بحران در شهرستان‌ها است.

ضرورت توسعه بیمه حوادث در گیلان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با تأکید بر تغییر سازوکار جبران خسارت‌ها در قوانین جدید بودجه تصریح کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید برای توسعه پوشش بیمه حوادث منازل مسکونی و اماکن تجاری اقدامات عملی انجام دهند تا در صورت وقوع حوادث، بار مالی خسارت‌های سنگین بر دوش مردم قرار نگیرد.

وی همچنین بر نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در مدیریت افکار عمومی تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و به‌موقع در زمان وقوع حوادث و تعامل سازنده با رسانه‌ها از عوامل مهم در حفظ آرامش روانی جامعه است.