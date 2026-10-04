به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کارشناسان این اداره با همکاری عوامل کلانتری بخش امین‌آباد از یک واحد فعال در زمینه جمع‌آوری، فرآوری و استفاده مجدد از قوطی‌های فلزی بازدید کردند.

وی افزود: این محل پیش از این با کاربری دامداری فعالیت داشته، اما در حال حاضر برای جمع‌آوری و فرآوری قوطی‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد فعالیت این واحد می‌تواند موجب آلودگی هوا، انتشار گازهای ناشی از فرآیند فعالیت و گازهای گلخانه‌ای و همچنین آلودگی آب و خاک شود.

شایسته با اشاره به مخاطرات ایمنی این واحد تصریح کرد: احتمال تجمع گازهای قابل اشتعال و در پی آن وقوع حریق و انفجار نیز از دیگر مخاطرات احتمالی این محل است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا اخطاریه زیست‌محیطی برای واحد مذکور صادر و بر ضرورت رفع موارد آلاینده و رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی تأکید شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری گفت: در صورت بی‌توجهی به اخطاریه و رفع نشدن آلایندگی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری و اقدامات لازم مطابق مقررات انجام خواهد شد.