تأمین ۱۱۹۵ تن کود کشاورزی در یزد طی شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، محمدحسن زارعیان اظهار کرد: در شهریورماه ۴۳۵۰ فقره حواله کود کشاورزی در استان ثبت و در مجموع یک‌هزار و ۱۹۵ تن انواع کود مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین شد.

وی افزود: از مجموع کود تأمین‌شده، ۸۰۲ تن به بخش باغی، ۱۱۰ تن به بخش زراعی و ۲۸۳ تن نیز به سایر محصولات کشاورزی اختصاص یافت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد تأکید کرد: تأمین و توزیع کود باید متناسب با نوع محصول، شرایط تولید و نیاز مناطق مختلف استان انجام شود تا بهره‌برداران در زمان مناسب به نهاده‌های مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

زارعیان خاطرنشان کرد: ثبت ۴۳۵۰ فقره حواله و تأمین ۱۱۹۵ تن کود در شهریورماه، در راستای پشتیبانی از استمرار فعالیت‌های تولیدی و تأمین نهاده مورد نیاز کشاورزان استان انجام شده است.